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23.04.2020 - 18:13 | | AA

Covid-19 vakaları ve ölümler artıyor

Yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 121'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 56'ya yükseldi.

Covid-19 vakaları ve ölümler artıyor

 

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 taşıyan 7 kişinin daha yaşamını yitirdiği, böylece toplam can kaybının 121 olduğu aktarıldı.

Vaka sayısının 1158 artarak 13 bin 930'a yükseldiği kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının ise 1925'e ulaştığı ifade edildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığı da 4 kişinin daha Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 56'ya çıktığını duyurdu.

Bakanlık ayrıca, 518 kişinin daha enfekte olmasıyla toplam vaka sayısının 8 bin 756'ya ulaştığını bildirdi.

Açıklamada, tedavi sonrası iyileşenlerin sayısının ise 1637'ye yükseldiği kaydedildi.

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