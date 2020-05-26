Covid-19’dan hayatını kaybeden kamu çalışanlarının ailelerine para ödenecek

New York Valisi Andrew Cuomo, Covid-19’la mücadelede ederken hayatını kaybeden kamu çalışanlarının ailelerine, hizmetleri nedeniyle para ödeneceğini açıkladı.

Cuomo Pazartesi günü yaptığı açıklamada, “Bu acil durum karşısında Covid-19’dan hayatını kaybeden kamu çalışanlarına karşı büyük bir sorumluluk hissettiğini” söyledi.

Cuomo, “Borcumuzu ödediğimizden emin olmak istiyorum – sadece teşekkür ederek ve güzel televizyon reklamları oynatarak değil” dedi.

Cuomo, ödeme yapılacak kişilere örnek olarak işine devam etmeyi kabul eden orobüs şoförleri, hemşireleri, itfaiyecileri gösterdi.

Bu kişilerin ailelerine ne kadar ödeneceği henüz kesin değil.

ABD’de en fazla ölümün gerçekleştiği New York eyaletinde corona virüs nedeniyle yaklaşık 30.000 kişi hayatını kaybetti.