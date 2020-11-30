MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri DAEŞ’li gelinleri ‘kurtarma’ şebekesi
ABONE OL
30.11.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

DAEŞ’li gelinleri ‘kurtarma’ şebekesi

Batılı cihatçı gelinleri Suriye’deki Kürt mülteci kamplarından kurtarma bahanesiyle sosyal medya üzerinden bağış toplayan DAEŞ bağlantılı bir şebeke ortaya çıkarıldı.

DAEŞ’li gelinleri ‘kurtarma’ şebekesi

Söz konusu kampların arasında, 5 yıl önce Suriye’de terör örgütüne katılmak için İngiltere’den 15 yaşındayken kaçan ve ülkesine dönmek için dava açan DAEŞ gelini Shamima Begüm’ün tutulduğu Al-Hol’un da bulunduğu belirtilirken, İngiltere’de ‘Daily Mail’ gazetesi bu bağış şebekesiyle iletişime geçti. Gazeteden muhabirler kimliklerini gizleyerek, şebeke adına Facebook’ta bağış toplayanlardan biri olan ve aynı zamanda kamptan kaçırıldığı belirtilen ‘Sumaya Holmes’ adlı DAEŞ geliniyle konuştu.

Muhabirler, Holmes’un Facebook’taki sayfasında paylaştığı fotoğrafta, üzerinde “Al-Hol kampındayım PKK’dan kaçabilmek için 6 bin dolara ihtiyacım var. Lütfen herkesin ellerinden geldiğince bağış yapmasını istiyorum” yazan pankartı tutan burkalı kadın için Facebook’tan mesaj gönderdi. Kripto para gibi yöntemleri öneren Holmes, muhabirlerin bunu reddetmesi üzerine İngiltere’nin başkenti Londra’da bir kurye aracılığıyla parayı almayı kabul etti. Bunun üzerine belirtilen adrese gelen kurye polise ihbar edildi. Gazete, örgütü ortaya çıkarmak için “sözde” yaptığı bağışın Türkiye’deki DAEŞ’li bir “aracıyla” bağlantılı olduğunu öne sürerken, Londra Polisi’nin olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

Tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında bıçakladıAydın'ın Nazilli ilçesinde, Ümit D. (25), tartıştığı kız arkadaşı Rüya Yılmaz'ı (23) sokak ortasında bacağından bıçaklayarak yaraladı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Ümit D.'nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Ben gururluyum, yapmayın etmeyin memleketten gidin dedim bıçakladım" ifadelerine yer verdiği görüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Türkiye genelinde uygulanan 9 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi

Son dakika... Türkiye genelinde uygulanan 9 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi

Yasak başlıyor...Son iki gün! Yapan ceza öder

Yasak başlıyor...Son iki gün! Yapan ceza öder

Korona partisine şok baskın!

Korona partisine şok baskın!

Yeni yasaklar geliyor! Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman?

Yeni yasaklar geliyor! Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet