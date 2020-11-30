DAEŞ’li gelinleri ‘kurtarma’ şebekesi

Söz konusu kampların arasında, 5 yıl önce Suriye’de terör örgütüne katılmak için İngiltere’den 15 yaşındayken kaçan ve ülkesine dönmek için dava açan DAEŞ gelini Shamima Begüm’ün tutulduğu Al-Hol’un da bulunduğu belirtilirken, İngiltere’de ‘Daily Mail’ gazetesi bu bağış şebekesiyle iletişime geçti. Gazeteden muhabirler kimliklerini gizleyerek, şebeke adına Facebook’ta bağış toplayanlardan biri olan ve aynı zamanda kamptan kaçırıldığı belirtilen ‘Sumaya Holmes’ adlı DAEŞ geliniyle konuştu.

Muhabirler, Holmes’un Facebook’taki sayfasında paylaştığı fotoğrafta, üzerinde “Al-Hol kampındayım PKK’dan kaçabilmek için 6 bin dolara ihtiyacım var. Lütfen herkesin ellerinden geldiğince bağış yapmasını istiyorum” yazan pankartı tutan burkalı kadın için Facebook’tan mesaj gönderdi. Kripto para gibi yöntemleri öneren Holmes, muhabirlerin bunu reddetmesi üzerine İngiltere’nin başkenti Londra’da bir kurye aracılığıyla parayı almayı kabul etti. Bunun üzerine belirtilen adrese gelen kurye polise ihbar edildi. Gazete, örgütü ortaya çıkarmak için “sözde” yaptığı bağışın Türkiye’deki DAEŞ’li bir “aracıyla” bağlantılı olduğunu öne sürerken, Londra Polisi’nin olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.