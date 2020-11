‘Dağıtım aralıkta başlayabilir’

Tüm dünyada 1 milyon 360 binden fazla kişinin ölümüne yol açan yeni tip koronavirüs salgınına karşı aşı yarışında sona gelindi. Pfizer/BioNTech, son aşama klinik denemelerini tamamladığını, geliştirdiği aşının da yüzde 95’ten fazla koruma sağladığını duyurdu. Salgının başlangıcında dünyada en çok umut vaat eden aşılar arasında görülen AstraZeneca/Oxford aşısının 60’lı ve 70’li yaşlarındaki yetişkinlerde kuvvetli bağışıklık tepkisi oluşturması, risk gruplarını korumada etkili olabileceği konusunda umut yarattı. Oxford’daki aşının, Kovid-19’a yakalanmayı engelleyip engellemediği konusundaki, daha büyük ölçekli üçüncü faz denemeleri de halen devam ediyor. ABD’li ilaç şirketi Moderna kendi aşısının yüzde 94.5, Rusya’nın Sputnik V aşısı da yüzde 92 koruma sağladığını açıklamıştı. Ardı ardına yapılan bu açıklamalar salgının sona erdirilmesi için umutları da artırdı.



Noel öncesinde...



Pfizer/BioNTech aşısının, ABD ve Avrupa Birliği’nde (AB) acil kullanım amacıyla önümüzdeki aydan itibaren dağıtılabileceği belirtiliyor. Almanya merkezli BioNTech şirketi CEO’su Uğur Şahin, acil kullanım izni almaları halinde aralık ayının sonlarında aşı tedarikine başlayabileceklerini söyledi. Reuters TV’ye konuşan Şahin, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) aralık ortasında kendilerine acil durum onayı verebileceğini, AB’den de yine aralık ayının ikinci yarısında şartlı onay çıkabileceğini söyledi. Şahin, “Eğer her şey yolunda giderse, aralık ayının ikinci yarısında onay alıp Noel’den önce tedarike başlayabileceğimizi sanıyorum ama bu, her şeyin yolunda gitmesine bağlı” dedi. Şahin, ABD’de acil durum kullanımı için yarın başvuruda bulunacaklarını da açıkladı. FDA’nın bir danışma komitesinin 8-10 Aralık tarihlerinde aşıyı ve olası acil durum onayını görüşmek üzere toplanacağını duyurdu.



Türeci ve Şahin ‘örnek göçmen’



Avrupa Parlamentosu ve Alman Meclisi tarafından düzenlenen “Avrupa’da göç ve iltica” konulu konferansta Kovid-19 aşısını geliştiren Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin başarısı örnek gösterildi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Şahin’in çok küçük yaşlarda Almanya’ya giden göçmenlerden olduğunu hatırlatan von der Leyen, Uğur Şahin’in Kovid-19’a karşı aşıyı “rekor sürede geliştiren” BioNTech şirketinin kurucusu olduğunu söyledi. Göçmenlerin başarı hikayelerinin ve başarılı entegrasyon örneklerinin anlatılmasının önemine dikkati çeken von der Leyen, “Aslında bu örneklerden o kadar çok var ki. Üstelik birçoğu da bilinmiyor” dedi.



12 ayda, 2 milyon çocuk ölebilir



Yaklaşık 1 yıldır dünyanın her alanını etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), çocukları da etkilemeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’ndan (UNICEF) yapılan açıklamada, Kovid-19 pandemisinin çocukların sağlık, eğitim ve beslenmesine geri döndürülemez zararlara yol açabileceği uyarısını yineledi. UNICEF İcra Direktörü Henrietta Fore, “Kilit hizmetlerde yaşanan aksaklıklar ve artan yoksulluk oranları çocuklara en büyük tehdidi oluşturuyor. Kriz ne kadar uzun sürerse etkileri de çocukların eğitim, sağlık, beslenme ve refahlarında o kadar derin etkilere neden olacak. Bütün bir neslin geleceği tehlikede” dedi. UNICEF’in 140 ülkeyi inceleyen raporuna göre her 3 ülkeden 1’inde aşı ve anne sağlığı hizmetleri dahil olmak üzere sağlık hizmetinde kapasite yüzde 10 düştü. UNICEF, hizmetlerde oluşan aksaklıklar ve yetersiz beslenmenin devam etmesi durumunda, gelecek 12 ay içinde 2 milyon çocuğun daha ölebileceği ve 200 binden fazla ölü doğum meydana gelebileceği uyarısı da yaptı. 135 ülkede çocuklara ve kadınlara verilen beslenme hizmetlerinde yüzde 40 azalma olduğunu tespit edildiği raporda, ekim ayında 265 milyon çocuk okul yemeklerinden mahrum kaldığı ortaya kondu.





Japonya’da yayılıyor



Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Kovid-19 vakalarının son günlerdeki artış hızına karşı ülkesinin “maksimum uyarı” durumunda olduğunu söyledi. Suga, çarşamba günü ülke genelinde yeni 2201 Kovid-19 vakasının saptanması sonrası Japonya’nın “teyakkuz” durumunda olduğunu belirtti. “En yüksek uyarı düzeyinde olduğumuzun farkındayız” diyen Suga kapalı, kalabalık ve yakın temaslı lokasyonlardan kaçınılması ve maske giyilmesi gerektiğini dile getirdi. Eylülde Tokyo’da “Yayılmaya başlıyor” ikazının yapıldığı 3. seviyesine indirilen uyarı düzeyi, “Yayılıyor” ikazının yapıldığı 4. seviyeye yeniden yükseltilebilir. Ülkede 124 bin 256 ölü sayısı ise 1946.



‘Okulların kapanması salgını yavaşlatmaz’



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, Avrupa’da karantinaların popülasyonun yüzde 95’inin maske takması durumunda önlenebileceğini söyledi. Kluge, “Karantinalar önlenebilir, karantinanın son çare tedbir olduğu görüşündeyim. Maske kullanımı yüzde 95’e ulaşırsa karantinaya gerek kalmaz” dedi. Ayrıca, ilkokulların açık tutulması gerektiğini belirten Kluge, rüsün yayılmasına çocukların ve ergenlerin neden olmadığını ve salgının yavaşlatılmasında okulların kapanmasının “etkili olmadığını” öne sürdü. Yalnızca geçen hafta Avrupa’da 29 bin kişinin koronavirüsten öldüğünü vurgulayan Kluge, kıtada bazı sağlık sistemlerinin büyük baskı altında olduğu söyledi. Kluge, “Avrupa, ABD ile birlikte bir kez daha pandeminin merkez üssü. Tünelin sonunda ışık var ancak önümüzdeki 6 ay zor olacak” diye konuştu. Diğer yandan ABD’nin New York kentinde okullar Kovid-19 salgınının tekrar büyümesi nedeniyle bugünden itibaren yeniden kapanacak. ABD’de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 11 milyonu geçti, 255 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.