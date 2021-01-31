Dalga dalga yayılıyor! Şimdi de Belçika

Sosyal medya üzerinden örgütlenen kişiler, başkentteki merkez tren istasyonu ve kentin simge yapılarından Atomium yakınında toplanmak istedi. Polis, gösterilere izin vermeyince Atomium yanındaki alana çok az sayıda kişi geldi ancak izinsiz olmasına rağmen çok sayıda kişi öğle saatlerinden itibaren merkez tren istasyonuna gelmeye başladı. İstasyon yakınındaki Mont des Arts meydanında toplanmak isteyen yüzlerce kişi, ekimden beri yürürlükte olan salgın önlemlerinin gevşetilmesi talebiyle gösteri düzenlemeye çalıştı.

Meydana gelebilen ve etrafı polislerce sarılan bir grup ise "özgürlüklerinin geri verilmesi" talebiyle slogan attı.

Brüksel polisi, gösterinin izinsiz olduğunu belirterek en az 300 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bir kısmı trenden indikten hemen sonra durdurulan göstericilerin çoğunun futbol takımlarının taraftarları olduğu bildirildi.

Belçika'da ekimde artan vakalarla görülen ikinci salgın dalgası nedeniyle federal ve bölgesel hükümetler çok sayıda tedbir uygulamaya başlamıştı. Restoran, bar ve kafelerin kapatılmasının yanı sıra gece sokağa çıkma kısıtlaması, kalabalık toplantıların engellenmesi, evden çalışma zorunluluğu, kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin durdurulması gibi birçok önlem halen uygulanıyor.

Kasım başında zirve yaparak günlük ortalama 15 binin üzerine çıkan Kovid-19 vakaları, tedbirlerden sonra düşmeye başlamıştı. Belçika'da günlük yeni vaka sayıları birkaç haftadır 2 bin civarında seyrediyor. Ülkede şu ana kadar 707 binden fazla vaka görüldü, 21 bin 66 kişi hayatını kaybetti.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler sebebiyle uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağına karşı protesto düzenlendi.

Avusturya’nın başkenti Viyana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri karşıtları, polisin gösterileri yasaklamasına rağmen sokağa çıkarken, polis göstericilerin yürüyüş yapmasına izin vermedi.

Başkentin önemli caddelerinden Ringstrasse’yi trafiğe kapatan göstericiler, "(Başbakan Sebastian) Kurz gitmeli", "Aşı zorunluluğuna hayır" ve "Senin (Başbakan) kurallarından bıktık" yazılı pankartlar açtı.

Göstericilerin yürümesini önlemek için barikatlar oluşturan polis, protestocuların bulundukları yerden ilerlemesine izin vermedi.

Göstericiler ve polis arasında zaman zaman gerginlikler yaşanırken, emniyet güçleri bazı protestocuları gözaltına aldı, bazılarına ise cezai işlem uyguladı.

Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı gösteri, aşırı sağcı grupların gövde gösterisine dönüştü.

Halihazırda karantina koşullarının uygulandığı ülkede Kovid-19 önlemleri karşıtları, sosyal medya üzerinden hafta sonu gösteriler düzenleyeceklerini açıklamış, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Meclis Grup Başkanı ve eski İçişleri Bakanı Herbert Kickl de bu protestolarda konuşma yapacağını duyurmuştu.

Polis dün yaptığı açıklamada, geniş katılımlı gösterilerin virüsün yayılmasına yol açtığı ve halk sağlığının tehlikeye atıldığı gerekçesiyle yapılacak bütün gösterilerin yasaklandığını bildirmişti.