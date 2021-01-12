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12.01.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Dalgaların cesur ‘Maya’sı

Geçtiğimiz Şubat ayında Portekiz’in Nazare kentinde, 22.4 metrelik bir dalgada sörf yaparak Guinness Dünya Rekorlar kitabına giren Brezilyalı sörfçü Maya Gabeira, tüm dünyada erkeklerin baskın olduğu sörf sporunda korkusuzca ilerliyor.

Dalgaların cesur ‘Maya’sı

Gabeira, “Bir kadın tarafından sörf yapılan en büyük dalga” ve “2020’de hem erkek hem de kadınların sörf yaptığı en büyük dalga” adıyla kayda geçen rekorların sahibi. 33 yaşındaki sporcu buna rağmen medyada erkek sörfçülerin başarılarına daha fazla yer verilmesi karşısında sadece gülümsüyor. The Observer’a konuşan Gabeira, bir kere ölümden dönmesine rağmen sörfe tutkuyla bağlı olduğunu söyledi.

 

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