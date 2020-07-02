Dan Brown’ın aşk şifresi!

“Da Vinci Şifresi” ile “Melekler ve Şeytanlar” gibi çok satan romanların yazarı ABD’li Dan Brown’ın geçen yıl boşandığı eşi Blythe Brown, evlilikleri sırasında ünlü yazarın dört kadınla ilişkisi olduğu iddiasıyla dava açtı. Gerçekleri boşandıktan sonra öğrendiğini belirten Blythe Brown, 21 yıllık evliliklerinin son 6 yılında yazarın kendi hayatlarının dışında ABD, Avrupa ve Karayipler’de farklı ve “yalanlarla örülü” bir yaşamının olduğunu öne sürdü.



4 kadınla ilişki iddiası

Dan Brown’ın ilişkisi olduğu belirtilen kadınlar arasında siyasi bir yetkili ve kişisel at antrenörünün de bulunduğu iddia ediliyor. Dava dosyasına göre, Dan Brown, Hollandalı antrenöre, eşi Blythe ile ortak hesabındaki parayı kullanarak 345 bin dolarlık bir at, bir at taşıma aracı ve yeni bir otomobil hediye etmiş. Blythe Brown ayrıca ortak kazançlarını evlilik dışı ilişkilerde harcaması nedeniyle de eski eşini suçladı.



Blythe Brown: ‘Ben onun ilham perisiydim’

Dan Brown’ın romanlarına ilham verdiğini belirten eski eşi Blythe Brown: “Dan evliliğimiz sırasında pek çok projeyi benden gizledi. Şimdi bu davayı mal varlığımı korumak için açtım. Birlikte çok çalıştık, anlamlı bir şey inşa etmek için mücadele ettik. Dan’ın bu halini tanıyamıyorum! Onun hilesini ve ihanetini

ortaya çıkarmanın zamanı.”



Dan Brown ‘Beni incitmeye çalışıyorlar’



İddiaları reddeden Dan Brown ise eski eşiyle mal varlıklarını yarı yarıya paylaştıklarını söyleyerek “Blythe Brown sadece kendisi ve muhtemelen avukatı tarafından bilinen nedenlerden dolayı, evliliğimiz üzerinden kurgusal bir hikâyeyi beni incitmek ve utandırmak için tasarladı” dedi.