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11.09.2020 - 10:25 | | AA

Danimarka Başbakanı sünnet yasağına karşı çıktı

Daha önce açıkladığı fikrini ülkede yaşayan Yahudiler için değiştirdiğini söyleyen Başbakan Frederiksen, Müslümanlardan söz etmedi.

Danimarka Başbakanı sünnet yasağına karşı çıktı

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Danimarka’da sünnete yasak getirilmesine karşı olduğunu bildirdi.

Danimarka kamuoyunda son günlerde tartışılan sünnet yasağı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Frederiksen, İkinci Dünya Savaşı'nda 6 milyondan fazla Yahudi’nin yaşamını yitirdiğine işaret ederek, “İkinci Dünya Savaşı’nın bitmesinin ardından partim Sosyal Demokrat Parti, Danimarka’da Yahudilerin tekrar zulüm görmeyeceği sözü verdi. Bu sözü yineliyorum.” dedi.

Daha önce sünnet yasağından yana olduğunu ancak fikrinin değiştiğini kaydeden Frederiksen, “Danimarka, dünyada bir ilk olarak, Yahudi kültürünün merkezinde ve Yahudi yaşamının bir parçası olan ritüellerden birini yasaklamalı mı? Ve böylece yasağın amacı değilken, Yahudilerin Danimarka’da istenmediği mesajı mı vermeli? Ben böyle düşünmüyorum. Yahudiler Danimarka’da yaşamlarını kendilerine özgü yaşayabilmeli. Yüzyıllardır olduğu gibi.” ifadelerine yer verdi.

Frederiksen, sünnet yasağına tamamen karşı olduğunu açıklasa da bu alanda bazı düzenlemeler yapabileceklerini bildirdi.

Vatandaşların dini tercihlerinin kayıt altına alınmadığı Danimarka’da, yaklaşık 6 bin arasında Yahudi’nin yaşadığı varsayılırken, Frederiksen’in ülkede yaşadığı tahmin edilen yaklaşık 350 bin Müslüman’dan bahsetmemesi dikkat çekti.

Danimarka’da yılda bin ila 2 bin kişinin sünnet olduğu tahmin ediliyor.

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