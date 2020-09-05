Danimarka Hakkında Bilgiler; Danimarka Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Danimarka'nın bayrağı, kırmızı bir zemin üzerinde, yatay kısmı gönder tarafına kayan beyaz bir haç ile tasarlanmıştır. Dünyanın en eski bayraklarından birisi olan Danimarka bayrağı, dökülen kanları ve Hristiyanlığın kutsallığını simgeler.



Danimarka Nerede?



Dünyadaki en çağdaş ülkelerden birisi sayılan Danimarka, Kuzey Avrupa bölümünde yer alır. Refah seviyesinin yüksek olduğu ülke, İskandinavya bölgesinde en çok ziyaret edilen yerler arasında bulunur. Baltık Denizi ve Kuzey Denizi arasında bir bölgede yer alır. Almanya, Danimarka'nın tek kara komşusudur. 443 adadan meydana gelir.



Danimarka'nın Nüfusu Ne Kadardır?



Danimarka'nın worldometers.info adresinin tahmini verilerine göre nüfusu, 5.792.202 kişiden meydana gelir. Dünya nüfus sıralamasında 115. sırada yer alır. Danimarka'nın nüfus artış hızı da dünya ortalamasının altındadır.



Danimarka'nın Başkenti Neresi?



Anayasal monarşi ve üniter parlamenter demokrasi sistemleriyle yönetilen Danimarka'nın en büyük kısmı, Jylland yarımadası içerisinde yer alır. 443 adası olan ülkenin, 5 idari bölgesi ve 98 belediyesi bulunur. Danimarka'nın başkenti, ülkenin en gelişmiş şehirlerinden olan Kopenhag'tır. Odense, Aarhus, Esbjerg, Aalborg, Randers diğer büyük şehirleri arasında bulunur.



Danimarka'nın Para Birimi Nedir?



Danimarka'da kullanılan resmi para birimi Danimarka Kronu'dur. Danimarka Merkez Bankası tarafından basılıp dağıtılır. 1 Danimarka Kronu, 1.10 Türk Lirasına eşdeğerdir. Ekonomik gelişimler, Danimarka para biriminin gelişimine önemli katkı sağlamıştır.



Danimarka'nın Resmi Dili Ne?



Danimarka'da konuşulan dil Kuzey Cermen dil ailesi üyesi olan Danca'dır. İskandinav dili olan Danca, Danimarka'nın her kesiminde en fazla konuşulan dildir. Danca dili dışında, ülkede İngilizce birçok alanda konuşulan diller arasında yer alır.



Danimarka ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Ne Kadar?



Danimarka ile Türkiye arasında saat farkı toplam 1 saattir. Danimarka, ülkemizden 1 saat geridedir. Türkiye'de saatler 21:00'ı gösterdiğinde, Danimarka'da saat 20:00'ı gösterir.



Danimarka Ekonomisi



Dünya Bankası tarafından 'Ekonomik Geliri Yüksek Ülke' ilan edilen Danimarka'da karma ekonomi hakimdir. İşçi haklarının en yüksek olduğu ülkelerden biri olan Danimarka'da asgari ücret 5.376 Euro'dur. Türk Lirasıyla bu miktar yaklaşık 45 bin TL yapıyor. Ekonomik özgürlüğün herkes için geçerli olduğu ülkede, balıkçılık, tarım ve hayvancılık oldukça gelişmiş seviyelerdedir.



Danimarka İklimi



Kuzey Avrupa ülkesi olan Danimarka'da hakim iklimler Ilıman ve kıt'asal İklim tipidir. Kış aylarının kimi yerleri ılık geçtiği ülkede bazı yerler sert ve soğuk geçer. Ocak ayında sıcaklık 1-15 dereceye inmekte. Yaz ayları serin olan Danimarka'da Ağustos ayı sıcaklık ortalaması 18 dereceye çıkabiliyor. Danimarka'da ortalama yıllık yağış miktarı 700 mm civarındadır.



Danimarka'ya Ne Zaman Gidilebilir?



Bahar aylarında Danimarka'nın havası bulutlu ve güneşsiz olur. Buna rağmen Danimarka ülkesini ziyaret etmek için Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları tercih edilebilir. Çiçeklerin henüz yeni filizlendiği bu aylarda, turistik tesislerin tümü açıktır. Ülkeye bu dönemde gidildiğinde, konaklamaya dair sorunlar ortaya çıkmamaktadır.



Danimarka'da Sosyal Yaşam



Dünyanın en mutlu insanlarının yaşadığı Danimarka'da insanların kültür seviyesi gelişmiştir. Dünyadaki tüm ülkelerden daha iyi olan ülkede, asgari ücret en üst seviyededir.



Asgari ücretlerin minimum seviyesinin 5.375 Euro olduğu ülkede ortalama maaşlar, 10 bin ile 60 bin Euro arasında değişebiliyor. Ancak buna rağmen, yoksul ve zenginler arasındaki maddi güç farkı, diğer ülkelere göre çok daha düşük seviyelerdedir.