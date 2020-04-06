MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Danimarka kreşleri ve ilkokulları açıyor
ABONE OL
06.04.2020 - 23:19 | | AA

Danimarka kreşleri ve ilkokulları açıyor

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kapatılan kreşlerin ve ilkokulların 15 Nisan'dan itibaren açılacağını duyurdu.

Danimarka kreşleri ve ilkokulları açıyor

Frederiksen, düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, 11 Mart’tan bu yana kapalı tutulan kreşlerin yeniden açılacağını söyledi.

Frederiksen, temel eğitim okullarının 5’inci sınıflara kadar eğitime başlayacağını, 6 ile 10’uncu sınıflar arasındaki öğrencilerin ise evde kalmayı sürdüreceğini bildirdi.

Temel eğitim okullarının mezuniyet sınavlarının iptal edildiğini kaydeden Frederiksen, liselerin mezuniyet sınavlarının ise alınan tedbirler kapsamında sınırlı şekilde gerçekleştirileceğini vurguladı.

Yoğun katılımlı etkinliklerin 31 Ağustos’a kadar iptal edildiğini açıklayan Frederiksen, geçen aydan bu yana kapalı tutulan restoranlar, kafeler, barlar, masaj salonları, solaryumlar ve kuaförlerin 10 Mayıs’a kadar kapalı kalacağını duyurdu.

Frederiksen, ülkesinin İsveç ve Almanya sınırlarını kapalı tutmaya devam edeceklerini bildirdi.

Sağlık İdaresinin açıkladığı resmi rakamlara göre, Danimarka’da Kovid-19 nedeniyle 187 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 47 bin 340 kişiye test yapılırken, 4 bin 681 kişinin testinin pozitif çıktığı, 1378 kişinin iyileştiği kaydedildi.

 

Metroda son sefer saat 21.00’e çekildiİstanbul'da metro seferleri 21.00'de sona erdi. Şimdiye kadar 00.00'a kadar yapılan seferler corona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararla, 06.00-21.00 saatleri arasında yapılacak.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dinlediğiniz sesler Japon kültürüne özgü hangi geleneksel tiyatroya aittir? Kim Milyoner Olmak İster

Dinlediğiniz sesler Japon kültürüne özgü hangi geleneksel tiyatroya aittir? Kim Milyoner Olmak İster

Memur ve işçi milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl süresi var...

Memur ve işçi milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl süresi var...

Hayvanat bahçesindeki kaplanın testi pozitif çıktı

Hayvanat bahçesindeki kaplanın testi pozitif çıktı

Son dakika | İstanbullular dikkat! O seferler artık 21.00'e kadar

Son dakika | İstanbullular dikkat! O seferler artık 21.00'e kadar

Sıradaki Haber