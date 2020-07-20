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Jyllands-Posten gazetesinin haberine gÃ¶re PET, 2006-2011 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda ajanlÄ±k yapan Morten Stormâ€™a, Ã§alÄ±ÅŸma gÃ¼cÃ¼ kaybÄ± ve travma sonrasÄ± stres bozukluÄŸu nedeniyle tazminat Ã¶deyecek.

Ä°ÅŸ GÃ¼cÃ¼ PiyasasÄ± SigortasÄ±â€™nÄ±n verdiÄŸi kararda tazminatÄ±n miktarÄ±nÄ±n belirtilmediÄŸi kaydedildi.

PET, Ä°ÅŸ GÃ¼cÃ¼ PiyasasÄ± SigortasÄ±â€™nÄ±n PET iÃ§in ajanlÄ±k yapanlar hakkÄ±nda karar veremeyeceÄŸini belirterek, Stormâ€™un baÅŸvurusunun karara baÄŸlanmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ ancak baÅŸaralÄ± olamamÄ±ÅŸtÄ±.

Gazeteye aÃ§Ä±klama yapan Stormâ€™un ABDâ€™li avukatÄ± Mark Zaid, PET aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla ABD Merkezi Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (CIA) iÃ§in de Ã§alÄ±ÅŸan Stormâ€™un, El-Kaideâ€™nin Yemen sorumlusu olduÄŸu iddia edilen Enver El-Evlakiâ€™nin yerinin tespit edilmesindeki katkÄ±larÄ±ndan dolayÄ±, ABD tarafÄ±ndan da Ã¶dÃ¼llendirilmesi gerektiÄŸini bildirdi.

- Morten Storm

Danimarkaâ€™nÄ±n KorsÃ¶r kasabasÄ±nda 1976 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya gelen Morten Storm, 1997 yÄ±lÄ±nda "MÃ¼slÃ¼man" oldu ve Murad Storm ismini aldÄ±.

Orta DoÄŸuâ€™ya yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaretlerde, El-Kaideâ€™nin Yemen sorumlusu olduÄŸu iddia edilen Enver El-Evlaki ile (Anwar al-Awlaki) dostluk kuran Storm, MÃ¼slÃ¼man gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼p 2006-2011 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda PET iÃ§in ajanlÄ±k yaptÄ±.

Stormâ€™un, PETâ€™e verdiÄŸi istihbaratÄ±n, PET tarafÄ±ndan CIA ile de paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve Stormâ€™un giderlerinin CIA tarafÄ±ndan Ã¶dendiÄŸi kaydedildi.

Storm, 2011'de ABD tarafÄ±ndan insansÄ±z hava araÃ§larÄ±yla gerÃ§ekleÅŸen saldÄ±rÄ±da Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Enver El-Evlakiâ€™nin, kendisinin yardÄ±mÄ±yla CIA tarafÄ±ndan yerinin tespit edilmesine raÄŸmen, CIA tarafÄ±ndan aldatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nerek hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸradÄ±.

CIA tarafÄ±ndan 250 bin dolarla Ã¶dÃ¼llendirilen Storm, PET ile iliÅŸkisini sonlandÄ±rarak ajanlÄ±k hikayesini Jyllands-Posten gazetesine anlattÄ±.

Jyllands-Postenâ€™Ä±n ilk defa 7 Ekim 2012â€™de yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± Stormâ€™un ajanlÄ±k hikayesinin anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yazÄ± dizisi dÃ¼nya basÄ±nÄ±nda da yer buldu.