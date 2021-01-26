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26.01.2021 - 04:03 | | AA

Danimarka’da covid-19 kaynaklı ölü sayısı 2 bini geçti

Danimarka’da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (covid-19) nedeniyle 27 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 2 bini geçti.

Danimarka’da covid-19 kaynaklı ölü sayısı 2 bini geçti

 

Devlet Serum Enstitüsü (SSI), Kovid-19 kaynaklı ölümlerin istatistiğinin tutulmaya başlandığı Mart 2020’den bu yana Danimarka’da toplam 2 bin 10 kişinin bu virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ülkede 18 Aralık 2020’de 1000 kişiye ulaşan Kovid-19 kaynaklı vefat sayısı, son 1 ayda hızla artarak 2 bini geçerken, Enstitünün internet sitesinde yer alan istatistiklere göre, hayatını kaybeden 2 bin 10 kişiden 1099’u erkek, 911’i ise kadın.

Yaş grubuna göre Kovid-19 ölüm istatistiklerine göre, en çok ölüm 798 kişiyle 80-89 yaş grubunda görüldü. 525 ölümle 70-79 yaş grubu ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırada ise 465 ölümle 90 ve üzeri yaş grubu yer aldı.

60-69 yaş grubunda 168, 50-59 yaş grubunda 45, 40-49 yaş grubunda 4 ve 30-39 yaş grubunda 5 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede 30 yaş altında ise ölüme rastlanmadı.

Mobilya atölyesinde çıkan yangın evlere de sıçradıAdana'da 3 katlı binanın altında bulunan mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu. Tüm atölyeyi saran alevler binanın iki katındaki evlere de sıçradı. Evlerde oturanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
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