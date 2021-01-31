MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Danimarka'da koronavirüs protestosu
ABONE OL
31.01.2021 - 04:27 | | AA

Danimarka'da koronavirüs protestosu

Danimarka’da 2020 Aralık ayından bu yana Kovid-19 önlemlerine karşı düzenlenen gösterilere bir yenisi daha eklendi.

Danimarka'da koronavirüs protestosu

Siyah Giyen Adamlar (Men in Black) tarafından Danimarka’nın ikinci büyük şehri Arhus’ta gösteri düzenlendi.

Organizatörlerin başkent Kopenhag’dan yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Arhus’a göstericileri otobüslerle taşıdığı gösteri, geçen haftalardakilere göre daha sakin geçti.

Batı Jylland Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 18.30’da başlayan gösteri saat 21.00’de sona erdi. 

Polis, yoğun önlemler aldığı gösteriyle alakalı yasalara aykırı harekette bulunan 4 kişi hakkında işlem yaptığını, 20 yaşında bir kadını ise polise taş atmaktan dolayı gözaltına aldığını bildirdi.

Danimarka’da Kovid-19 önlemlerine karşı düzenlenen gösterilerde 3 kişi başbakanın maketini yakmakla bağlantılı oldukları suçlamasıyla tutuklanmıştı.

40 metrelik uçurumdan düşen çoban hayatını kaybettiÇorum’un Alaca ilçesinde 40 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan çoban hayatını kaybetti. Talihsiz çobanın cenazesini İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin 5 saat süren çalışmasının ardından uçurumdan çıkarıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İzmir'de feci kaza! 2 yaralı var

İzmir'de feci kaza! 2 yaralı var

Milyonlarca çalışan için harekete geçildi!

Milyonlarca çalışan için harekete geçildi!

Nüfusunun 4 katından fazla sipariş etti

Nüfusunun 4 katından fazla sipariş etti

Sivas'ta kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu

Sivas'ta kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet