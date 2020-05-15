Danimarka’da Türk vatandaşa tren çarptı

39 yaşındaki Karter’in temizlik işçisi olduğu öğrenildi. Kuzey Seatland Polisi, olayın bir iş kazası olduğunu söyledi. Karter’e trenin, Farum istasyonuna 100 metre kadar bir mesafede raylar üzerinde temizlik yaparken çarptığı belirtildi.