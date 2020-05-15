15.05.2020 - 07:00 | | İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag
Danimarka’da Türk vatandaşa tren çarptı
Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ın 22 kilometre kuzeyinde bulunan ve Türklerin yoğun olarak yaşadığı Farum beldesinde, Ramazan Karter isimli Türk vatandaş tren çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag
39 yaşındaki Karter’in temizlik işçisi olduğu öğrenildi. Kuzey Seatland Polisi, olayın bir iş kazası olduğunu söyledi. Karter’e trenin, Farum istasyonuna 100 metre kadar bir mesafede raylar üzerinde temizlik yaparken çarptığı belirtildi.
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