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29.03.2020 - 07:00 | | İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag

Danimarka’dan çığır açacak koronavirüs testi

Danimarka Devlet Serum Enstitüsünde görevli araştırmacı başhekim Anders Formsgaard koronavirüs testinde dünyada çığır açacak bir yönteme imza attı.

Danimarka’dan çığır açacak koronavirüs testi
İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag

Bilim adamlarının ve sağlık yetkililerinin en büyük sorunu olan koronavirüs testine kalıcı bir çözüm olarak lanse edilen çözüm, gırtlaktan alınan doku örneğinin 98 dereceye kadar ısıtılması esasına dayanıyor. Doku örneği, 5 dakika boyunca 98 derece ısıya maruz bırakılıyor ve kişiye koronavirüs bulaşıp bulaşmadığı anlaşılabiliyor. Araştırmacı Başhekim Anders Formsgaard, kızı Anna Formsgaard ve araştırmacı Maiken W. Rosenstierne ile birlikte gerçekleştirdikleri metoda göre, gırtlaktan alınan dokunun 98 derecede ısıtılması durumunda RNA’nın dışındaki tüm proteinlerin öldüğü belirtildi. Formsgaard, 1 saat 35 dakika süren bu yöntemin çok kolay, ucuz, etkin ve testte başarı oranın yüzde 97.5 olduğunu ifade etti. Halihazırdaki testler için kimyasal sürecin yanı sıra RNA genlerinin izolasyonunun gerektiği belirtilirken, bu sürecin test sürecinde yığılmalara neden olduğu bildiriliyor.

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