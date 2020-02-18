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18.02.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Davet kavgası

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un eşi Brigitte Macronfirst lady’ler için bir davet verdi. Ancak davete bir önceki Cumhurbaşkanı Hollande’ın hayat arkadaşı olan Julie Gayet’yi çağırmadı. Julie Gayet’nin yerine Hollande’ın eski sevgilisini çağırdı. Gayet de Macron’lara “Hain” dedi.

Davet kavgası

 

‘First Lady’ savaşı

‘Paris Match’ dergisine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un eşi Brigitte Macron, geçen yıl ‘eski first lady’ler için davet verdi. Ancak davete bir önceki Cumhurbaşkanı François Hollande’ın hayat arkadaşı, oyuncu Julie Gayet’yi çağırmadı. Onun yerine Hollande’ın eski hayat arkadaşı, 2007 ile 2014 yılları arasında sevgilisi olan Valerie Trierweiler’ı (54) çağırdı. Hollande (65), Valerie Trierweiler’ı Julie Gayet (47) ile aldatmıştı.

‘Görmeye dayanamam’

Davete katılan eski ‘first lady’ler arasında eski cumhurbaşkanlarından Nicolas Sarkozy’nin eşi, şarkıcı Carla Bruni de vardı. Hollande ile 2014’ten bu yana birlikte olan ve bir dönem ülkenin ‘first lady’si unvanını alan Julie Gayet’nin partiye davet edilmemesi üzerine, Brigitte Macron’a öfkeli bir mesaj gönderdiği öğrenildi. İddiaya göre, Gayet mesajında Sarkozy’ler ile samimi olan Macron’lara “Hain” dedi. Bu tartışma sonrası Gayet’nin “Macron’ları görmeye dayanamadığı” için geçen yıl eski başkan Jacques Chirac’ın cenazesine de katılmadığı belirtildi.

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