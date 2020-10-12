Delta Kasırgası’nda 690 bin ev elektriksiz kaldı

ABD’nin Louisiana eyaleti yetkilileri Delta Kasırgası’nın eyalette bıraktığı yıkımın zararını araştırıyor. Delta, Laura Kasırgası’ndan sonra ABD’nin Louisiana eyaletinin 6 hafta içinde yaşadığı ikinci büyük kasırga oldu. Sel suları yavaş yavaş çekilirken eyalet sakinleri ve şehir yetkilileri kalan zararın yol açtığı maddi boyutu hesaplıyor.



Delta Kasırgası’ndan kaynaklı elektrik kesintisi 690 bine ulaştı. Elektrik olmaması nedeniyle benzinle çalışan sobalarını yakmak isteyen 86 yaşındaki bir kadınla, 70 yaşındaki bir adam çıkan yangın sonucu hayatını kaybetti. Yetkililer 9 binden fazla kişinin evlerinde hasar meydana geldiği için barınaklarda yaşamlarını sürdürmeye çalıştığını açıkladı.



Sahil Güvenlik Komutanı John P. Nadeau da, kasırganın ardından suların çekilmeye başlamasına rağmen birçok sokak ve caddenin hala sular altında olduğunu belirtti. Bölgede yolların açılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

KASIRGANIN YOL AÇTIĞI YANGINLARDA İKİ KİŞİ ÖLDÜ

Yetkililer, Louisiana'da şiddetli fırtınanın etkisiyle bazı bölgelerde yangın çıktığını bildirdi. Yangınlarda biri 70, diğeri 86 yaşında 2 kişi hayatını kaybetti.

Louisiana eyaleti ve çevresinde cumartesi günü 500 bin civarında ev ve iş yerinde elektrik kesintisine sebep olan kasırganın, bölgede etkisini azaltarak ülkenin güneydoğu eyaletlerini tehdit etmeye başladığı açıklanmıştı.

İlk olarak çarşamba günü Meksika'nın Yucatan bölgesini vuran ve ardından ABD'nin güney kıyısındaki Louisiana eyaletini etkisi altına alan Delta Kasırgası, bu yıl ABD'de karaya ulaşan 5'inci kasırga olma özelliğini taşıyor.