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14.05.2020 - 09:38 | | AA

Demokratların kalesinde 22 yıl sonra ilk kez Cumhuriyetçi vekil

ABD California'da istifa eden siyasetçinin yerine postayla yapılan seçimi, Cumhuriyetçi aday kazandı.

Demokratların kalesinde 22 yıl sonra ilk kez Cumhuriyetçi vekil

ABD'de Demokratların kalesi olarak bilinen California'da geçen sene istifa eden Temsilciler Meclisi üyesinin boşalan koltuğunu doldurmak için postayla yapılan özel seçimde, 22 yıl sonra ilk kez bir Cumhuriyetçi aday seçildi.

Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Katie Hill'in istifasının ardından boşalan 25. bölge milletvekilliğini Cumhuriyetçi Mike Garcia kazandı.

Demokrat rakibi Christy Smith'i yenen eski askeri pilot Garcia, 1998 yılından bu yana California'dan seçilen ilk Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi oldu.

Temsilciler Meclisinde şimdilik boşalan koltuğu dolduran Garcia, 3 Kasım'da yapılacak seçimlerde Demokrat rakibi Smith'e karşı tekrar yarışacak.

İstanbullular güne sisle uyandıİstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.
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