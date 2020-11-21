Dendias’ın tavrı çalışmaları yavaşlatıyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’den de bu sözleri destekler nitelikte bir açıklama geldi. Borell, “Olumlu gündeme dönmek için Türkiye’nin yaklaşımını değiştirmesi gerek. AB Konseyi gelecek ay hangi yönde devam edileceğine ilişkin yöne karar verecek. Zaman tükeniyor. Türkiye ile ilişkilerimizde dönüm noktasına doğru yaklaşıyoruz” ifadelerini kullandı.



İhtiyatlı davranma çağrısı



Dendias’ın Türkiye karşıtı açıklamalarını değerlendiren diplomatik kaynaklar, Yunanistan Dışişleri Bakanı’nın ifadelerinin gerçeklikten kopuk olduğu ve ilişkileri geren açıklamaların, Türkiye-Yunanistan teknik heyetlerinin bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü 61. İstikşafi görüşmelerin hazırlığını yavaşlattığı değerlendirmesini yaptı.



İki ülke arasındaki tarihsel bağların önemine işaret eden kaynaklar, bağların kopmasının önüne geçebilmek için Atina yönetimine “ihtiyatlı davranma” çağrısı yaptı.



‘İşler istediğimiz gibi gitmiyor’



Almanya Şansölyesi Angela Merkel AB üye ülkeleriyle video konferans yöntemiyle yapılan toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, “10 Aralık’ta yapılacak AB Liderler Zirvesinde Türkiye konusunu da görüşeceğiz bu konuda mutabık kaldık. O zamana kadar elbette gelişmelere bakmalı ve sonra bir karar vermeliyiz ancak bugünden bir şey söyleyemem. Söyleyebileceğim sadece meselelerin şu anda işler bizim istediğimiz gibi gitmediğidir” dedi. Yaz aylarından bu yana AB’nin yaptırımları gündeme almasını erteleyen ve Yunanistan ve Türkiye’nin kıta sahanlığı sorununu çözmesi için arabulucu olan Merkel, ilk kez yaptırımların gündeme gelebileceğinin sinyalini verdi.