Denizdeki yeni kirlilik! Maske ve eldiven

Fransız rivierasını temizlemeye çalışan örgüt, Antibes yakınlarında çektikleri videoda denizlerdeki “yeni koronavirüs kirliliğini” gözler önüne serdi. Örgütün kurucusu Laurent Lombard, çektiği videoyu Facebook’tan “uzun zamandır kullandığımız ve şimdi milyarlarca kullanılacak olan bu eldivenler yeni tür bir kirliliğin başlangıcı, dikkat etmeliyiz” mesajıyla paylaştı. Antibes yakınlarındaki Golfe-Juan’da dalan Lombard, deniz yatağında beş yüz maskesi, dört lateks eldiven ve çok sayıda boş şişe gibi plastik atık buldu.

Virüsün yayılmasını önlemek için maskeler, birçok koşulda Türkiye dahil çok sayıda ülkede zorunlu tutuluyor. Plastik eldivenlerin parlak renkleri nedeniyle, deniz kuşları, kaplumbağalar ve diğer deniz memelileri bunları yiyecekle karıştırabiliyor ve bu da ciddi yaralanmalara ve ölümlere yol açabiliyor. fransız hükümeti, çevreye çöp atmanın cezasını 300 euro’ya yükseltmek için bir yasa tasarısı düzenliyor.