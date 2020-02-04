04.02.2020 - 07:00 |
Depp’in kafasına tava fırlatmış
ABD’li oyuncular Amber Heard ile Johnny Depp’in 2015’te başlayan evlilikleri, 2017’de bitmişti. Amber Heard (33), Johnny Depp’ten (56) şiddet gördüğü gerekçesiyle 7 milyon dolar tazminat karşılığında boşanmayı kabul etmişti. İddiayı reddeden Depp de geçen yıl 50 milyon dolarlık iftira davası açmıştı. Önceki gün ortaya çıkan bir ses kaydı davanın seyrini değiştirdi. 2015 yılına ait ses kaydında Heard, Depp’e tencere, tava fırlatıp yüzünü yaraladığını ve tokat attığını kabul ediyor. Depp ise “Daha fazla fiziksel şiddete dayanamıyorum” diyor. Amber Heard de kendini kaybedip şiddet uyguladığını söylüyor.
l DIŞ HABERLER SERVİSİ
Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.