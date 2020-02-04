Depp’in kafasına tava fırlatmış

ABD’li oyuncular Amber Heard ile Johnny Depp’in 2015’te başlayan evlilikleri, 2017’de bitmişti. Amber Heard (33), Johnny Depp’ten (56) şiddet gördüğü gerekçesiyle 7 milyon dolar tazminat karşılığında boşanmayı kabul etmişti. İddiayı reddeden Depp de geçen yıl 50 milyon dolarlık iftira davası açmıştı. Önceki gün ortaya çıkan bir ses kaydı davanın seyrini değiştirdi. 2015 yılına ait ses kaydında Heard, Depp’e tencere, tava fırlatıp yüzünü yaraladığını ve tokat attığını kabul ediyor. Depp ise “Daha fazla fiziksel şiddete dayanamıyorum” diyor. Amber Heard de kendini kaybedip şiddet uyguladığını söylüyor.

l DIŞ HABERLER SERVİSİ