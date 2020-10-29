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29.10.2020 - 11:52 | | milliyet.com.tr

'Devam edemeyeceğim' diye mesaj attı, ölü bulundu!

Yakınlarının anlattığına göre "hiçbir zaman mutlu olamayan" 27 yaşındaki dansçı, annesine "Artık devam edemeyeceğim" diyerek yaşamına son verdi.

'Devam edemeyeceğim' diye mesaj attı, ölü bulundu!

Bir dükkanda satış elemanı olarak da çalışan Bethany Dove adlı 27 yaşındaki dansçı, intihar etti. İngiltere'deki Cornwall bölgesinde yaşayan genç kadın evinde ölü bulundu.

Annesi Glenda'nın anlattığına göre kızı Bethany, özellikle dış görünüşüyle ilgili hiçbir zaman mutlu olmadı. Estetik operasyonla burnunu yaptıran ve dişlerini düzelten genç kadın yine de istediği görüntüye kavuşamadı.

Yakınları tarafından duygusal biri olarak tanımlanan genç kadın, popüler ve enerjik biriydi. Genç kadının hayatına son vermeden önce erkek arkadaşı Blake Donnellan ile tartıştığı öğrenildi.

Ölmeden önce annesine mesaj atan Bethany, "Devam edemiyorum. Seni seviyorum. Lütfen bıraktığım mektupları okuyun. Seni çok seviyorum ama mutluluğu bulamıyorum. Böyle devam etmek istemiyorum." ifadelerini kullandı.

    Patara Antik Kenti açıklarında çıkan hortum kameradaAntalya’nın Kaş ilçesi Parata Antik Kenti açıklarında hortum görüntülendi.
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