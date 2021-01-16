Doğanın ‘hayat ağacı’

Amatör fotoğrafçı Derry Moroney’in drone ile çektiği görüntüde fırtınadan sonra gölün doğal yollarına yerleşen çay ağacı yağının suyun üzerinde ‘hayat ağacı’ şeklinde bir görünüme neden olduğu görülüyor. Moroney, tesadüf eseri çektiği fotoğraf hakkında “Tabiat ananın yarattığı ve pek çok insanın görmediği şeye tam bir hayranlık duyuyorum” dedi.