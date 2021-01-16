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16.01.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Doğanın ‘hayat ağacı’

Avustralya’da Cakora Gölü’nde fırtına sonrası oluşan ‘ağaç’ şeklindeki görüntü herkesi kendine hayran bıraktı.

Doğanın ‘hayat ağacı’

Amatör fotoğrafçı Derry Moroney’in drone ile çektiği görüntüde fırtınadan sonra gölün doğal yollarına yerleşen çay ağacı yağının suyun üzerinde ‘hayat ağacı’ şeklinde bir görünüme neden olduğu görülüyor. Moroney, tesadüf eseri çektiği fotoğraf hakkında “Tabiat ananın yarattığı ve pek çok insanın görmediği şeye tam bir hayranlık duyuyorum” dedi.

 

Kocaeli'nde kaybolan doktorun son görüntüleri ortaya çıktıKocaeli’de 2 gündür kendisinden haber alınamayan doktorun, evinden çıktıktan sonra marketten alışveriş yaptığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bölgede yapılan arama çalışmaları ise sonlandırıldı.
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