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12.02.2020 - 07:00 |

Doğu Afrika’nın çekirge çilesi

Birleşmiş Milletler, Kenya, Etiyopya ve Somali’de son yılların en ağır çekirge istilasının yaşandığını belirterek, 13 milyon insanın gıda güvenliğinin tehlikede olduğunu duyurdu.

Doğu Afrika’nın çekirge çilesi

 

150 km hızla...

Doğu Afrika’da yaklaşık 3 aydır yayılmayı sürdüren çöl çekirgeleri Kenya, Somali ve Etiyopya’dan sonra Uganda ve Tanzanya’ya da ulaştı. Her gün 150 kilometre yol kat eden ve geçtiği bölgedeki ekinlere zarar veren çekirgeler, yerel halkta paniğe yol açtı.

35 bin kişinin yemeği...

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), çöl çekirgelerinin  gıda güvenliğini benzeri görülmemiş ölçüde tehdit ettiğini ve mücadele için 76 milyon dolarlık acil yardım paketine ihtiyaç olduğunu duyurdu. Bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor.

‘GIDA GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE’

Doğu Afrika’nın çekirge çilesi

Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Kenya’da son 70 yılın, Etiyopya ve Somali’de ise son 25 yılın en kötü çekirge istilasının yaşandığını belirterek, 13 milyon kişinin gıda güvenliğinin tehlikede olduğunu söyledi. Acil önlem alınmazsa Doğu Afrika ülkelerinin felakete sürükleneceği anlatan Lowcock, çöl çekirgeleriyle mücadele planı için 76 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Lowcock, istilada iklim değişikliğinin etkisinin büyük olduğunu ifade etti.

VEBA UYARISI

Doğu Afrika’nın çekirge çilesi

BM Gıda Tarım Örgütü tüm bölgenin çekirge istilasından etkilenmesi ve bir yıl içinde durumun kontrol altına alınamaması durumunda çekirge vebası yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Alev alan minibüsten geriye bu görüntü kaldıBursa'da, park halindeki minibüs alev alarak yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, minibüsten geriye ise iskeleti kaldı.
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