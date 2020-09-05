Dominika Hakkında Bilgiler; Dominika Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

1988 yılından bu yana kullanılan Dominika bayrağı, yeşil bir zemine sahiptir. Yeşil zeminin üzerinde beyaz, siyah ve sarı renklerinin oluşturmuş olduğu dikey ve yatay bir haç bulunur. Bayrağın orta bölümünde yer alan daire, ülkedeki sosyal adalet yükümlülüğünü temsil eder. Daire içerisinde yer alan 10 yıldız, her biri eşit olan Dominika'nın 10 bölgesini simgeler.



Dominika Nerede?



Dominika Milletler Topluluğu ismiyle bilinen ülke, Küçük Antiller ismi verilen ada ülkesidir. Ülke Karayip Denizi içerisinde yer alır. Güney kısmında Martinik Adası bulunurken, kuzey tarafında ise Guadeloupe bulunuyor.



Dominika Nüfusu Ne Kadar?



Dominika nüfusu wolrdometers.info adresinin 2020 yılındaki tahmini nüfus değerlerinde göre 71.986 kişiden oluşur. Ülke nüfus sıralamasında dünyada 204. sırada yer alır. Dünyanın en az nüfusa sahip ülkelerinden birisi olan Dominika'da yıllık nüfus artış hızı %0.25 oranındadır.



Dominika'nın Başkenti Neresi?



Dominika ülkesi 10 farklı bölgeye ayrılarak yönetiliyor. Ülkenin başkenti ise aynı zamanda en kalabalık şehir olan Roseau'dur. Ülkenin diğer önemli şehirleri; Marigot, Portsmouth, Saint Joseph, Mahaut, Salisbury, Wesley, La Plaine ve Castle Bruce şehirleridir.



Dominika'nın Para Birimi Ne?



Dominika ülkesinde kullanılan para birimi Doğu Karayip Doları'dır. Bu para biriminin uluslararası simgesi XCD şeklinde gösterilir. 1 Doğu Karayip Doları 2.58 Türk Lirası ile eşdeğerdir. Dominika para birimi, ekonomik gelişmelerle beraber artışını devam ettiriyor.



Dominika Ülkesinin Resmi Dili Hangisi?



Dominika ülkesi uzun yıllar Fransa ve Birleşik Krallık hakimiyeti altında kalmıştır. Bundan dolayı hem İngilizce hem Fransızca ülkeden çok konuşulan diller arasındadır. Resmi olarak İngilizce dili kabul edilmiştir. Bunların haricinde diğer diller çok az konuşmada tercih edilirler.



Dominika ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı



Dominika ile Türkiye arası saat farkı 7 saattir. Türkiye Dominika Milletler Topluluğundan 7 saat ileridedir. Türkiye'de saatler 18:00 olduğunda, Dominika ülkesinde 11:00 olur.



Dominika Ekonomisi



Dominika'da ekonominin çoğunluğu tarıma dayalı olarak işler. Muz üretimi, tarımda en elverişli üründür. Ancak yaşanan kasırgalar, muz üretimini olumsuz anlamda etkilemiştir. Daha sonraki dönemlerde ekonomi, sabun üretimi, inşaat sektör alanı ve turizm üzerinde ilerleme kaydetmiştir. Ülkede ihraç ürünler; muz, sebze, sabun ürünleridir.



Dominika İklimi



Dominika ülkesinde tropikal iklim tipi hakimdir. Yağmur ormanlarının etkileriyle birlikte, Haziran ile Kasım ayları arası yüksek oranda yağışlı geçer. Ülkenin yıllık sıcaklık ortalaması ise 28 derece civarındadır.



Dominika'ya Ne Zaman Gidilebilir?



Tropikal iklimin tam anlamıyla görüldüğü ülkelerden birisi olan Dominika'da yağış oranları yüksek olduğundan, belli dönemlerde gidilmesi tavsiye edilir.



Yağışın az olduğu ve seyahat için en elverişli olan dönem Şubat ile Mayıs arası olarak belirtilebilir. Özellikle Nisan ayı, Dominika ülkesine gitmek için en elverişli zaman dilimidir denilebilir. Bu aylar haricinde ülkede hem aşırı yağmur hem fırtınalar görülebiliyor.



Dominika'da Sosyal Yaşam



Dominika'da geçim kaynakları yerel halk arasında tarımdır. Ancak ülkede son dönemlerdeki sosyal gelişimler, nüfusun diğer alanlara yönelmesini sağlamıştır. Bunda yaşanan kasırgaların tarımı olumsuz etkilemesi sorunu önemli bir faktördür. Dominika'da yaşam koşulları, halk arası üretime dayalıdır. Halkın geneli geçimlerini, orta seviyelerde yapabiliyor. Ülkede yoksul kesim yok denecek kadar azdır.