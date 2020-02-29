Dört vekile daha bulaştı

İran’da ilk Kum kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı ve vaka sayısı artıyor. Çin’den sonra en çok ölümün kaydedildiği ülke olan İran’da dün 8 kişinin yaşamını kaybetmesiyle ölü sayısı 34’e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülke genelinde vaka sayısının ise 388’e yükseldiğini belirtti. İran Meclisi Başkanlık Heyeti Üyesi Muhammed Ali Vekili, 4 milletvekilinde koronavirüse rastlandığını belirtti.

Bu açıklamayla birlikte Kovid-19 teşhisi konan milletvekili sayısı 6’ya yükseldi. Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur ve son olarak Cumhurbaşkanı Kadın ve Aileden Sorumlu Yardımcısı Masume İbtikar’ın da Covid-19’a yakalandığı açıklanmıştı.

Çin, salgınla mücadeleye destek için İran’a gönderdiği 5 bin kite ilaveten, 20 bin tespit kiti daha gönderdiğini açıkladı.

Zirveye çıkacak

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ülkedeki vakaların gelecek hafta zirveye çıkacağını ancak herhangi bir kenti karantinaya almayı düşünmediklerini söyledi.

Ülkedeki hastanelerin tüm birimleriyle hazırlandığını aktaran Nemeki, “Ancak önümüzde zor bir haftanın olacağı bir gerçek. Ulusal ve uluslararası epidemiyolojik gözlemler, hastalığın yayılmasının önümüzdeki günlerde ve gelecek hafta zirveye çıkacağını gösteriyor” dedi. Zorunlu olmadıkça halkın seyahatlerden kaçınmasını isteyen İranlı bakan, ülkede şüpheli görülen kişilerin 14 gün karantinaya alınacağını ve bu konuda Silahlı Kuvvetler personelinin de kendilerine yardımcı olacağını ifade etti.

Eğitime ara

İran Sağlık Bakanı Nemeki, önlemler doğrultusunda ülke genelinde eğitime ara verileceğini açıkladı ve “Tüm ülkede okulların 3 gün tatil edilmesine karar verildi. Üniversiteler de hafta sonuna kadar tatil olacak ancak öğretim üyeleri görevlerinin başında olacak ve eğitim uzaktan gerçekleştirilecek” dedi. DIŞ HABERLER AA