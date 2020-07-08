MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Dövüldükten sonra yaşamını yitiren siyah gencin ölüm kaydı ortaya çıktı
ABONE OL
08.07.2020 - 16:50 | | AA

Dövüldükten sonra yaşamını yitiren siyah gencin ölüm kaydı ortaya çıktı

ABD'de Nisan ayında bir gençlik merkezinin kafetaryasında dövülen 16 yaşındaki Cornelius Fredericks, yaklaşık 12 dakika boyunca yerde kaldığı görülüyor.

Dövüldükten sonra yaşamını yitiren siyah gencin ölüm kaydı ortaya çıktı

ABD'nin Michigan eyaletinde bir gençlik merkezinin kafeteryasında sandviç fırlattığı gerekçesiyle tartaklanan ve hayatını kaybeden siyahi bir gencin ölümüne ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kurbanın avukatı Geoffrey Fieger tarafından paylaşılan görüntülerde, Kalamazoo'daki Lakeside Akademide nisan ayında, sözlü bir münakaşa üzerine sandviç fırlattığı görülen 16 yaşındaki Cornelius Fredericks isimli genç, merkez personeli tarafından üzerine çullanılmadan önce yere düşürülüyor.

Söz konusu personelden bazılarının Fredericks'in kollarını ve bacaklarını çektiği ve baskı altında tuttuğu, diğerlerinin de göğsüne ve karnına oturur ya da uzanır halde göründüğü videoda, gencin yaklaşık 12 dakika boyunca yerde kaldığı anlaşılıyor.

Videonun sonuna doğru bazı çalışanlar tarafından oturtulmaya çalışılan genç yere yığılıyor. Daha sonra içeri girenler, gence kalp masajı yapmaya başlıyor.

Bazı kısımlarının kesildiği anlaşılan ve ses içermeyen görüntülerde Fredericks'in "Nefes alamıyorum." diye bağırdığı belirtiliyor.

Olay sırasında kalbi durdu

Yetkililer, Fredericks'in 29 Nisan'da yaşanan olay esnasında kalbinin durduğunu ve kaldırıldığı hastanede iki gün sonra yaşamını yitirdiğini belirtti.

Olay adli tıp kayıtlarına cinayet olarak geçerken, otopsi sonucu Fredericks'in asfiksi (nefes kesilmesi) sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Geçen ay, Frederick'in ölümüyle ilgili olarak gençlik merkezinde çalışan 3 kişinin, taksirle adam öldürme ve ikinci derece çocuk istismarı ile suçlandığı bilgisi paylaşılmıştı.

 

Son dakika... Van Gölü'nde batan teknesinin yeri tespit edildiGelen son dakika haberine göre, Van göçmenlerin içinde olduğu batık teknenin yeri tespit edildi. Tekne ve cenazelerin çıkartılması için gerekli çalışmalar başlatıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eşini, bebeğini ve üvey kızını bıçaklamıştı! Mahkemeye kanlı tulumu gösterdi

Eşini, bebeğini ve üvey kızını bıçaklamıştı! Mahkemeye kanlı tulumu gösterdi

Zam geldi 4 bin 800 liraya yükseldi!

Zam geldi 4 bin 800 liraya yükseldi!

Direksiyon hakimiyetini kaybetti markete daldı

Direksiyon hakimiyetini kaybetti markete daldı

Edirne'de PTT kuyruğu! Sosyal mesafe unutuldu

Edirne'de PTT kuyruğu! Sosyal mesafe unutuldu

Sıradaki Haber