DSÖ: Aşıları fakir ülkelerle paylaşın

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs aşısı için yapılan çalışmalarda “aşı milliyetçiliğine” karşı uyarıda bulundu. DSÖ direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, aşı milliyetçiliğinin yardımı olmayacağını belirterek zengin ülkelerin Kovid-19 tedavilerini kendilerine saklamak yerine aşıları daha fakir ülkelerle paylaşması gerektiğini söyledi.



Ghebreyesus, “Aşı milliyetçiliği iyi değil, bize yardım etmez. Dünyanın daha hızlı iyileşmesi için birlikte iyilleşmeliyiz. Küreselleşmiş bir dünyada olduğumuz için ekonomiler iç içe geçmiş durumda. Dünyanın bir bölümü iyileşmede tek başına olamaz” dedi. Ayrıca, Ghebreyesus, finansmanı olan ülkelerin kendilerini çalışmalara adaması halinde Kovid-19’un hasarının daha az olacağını da sözlerine ekledi. Öte yandan, salgının ilk dönemlerinde ABD Başkanı Donald Trump, Almanya’da aşı üzerinde çalışan bilim adamlarını kendi ülkesine çekmek için ciddi para teklifinde bulunmuştu.

DSÖ Acil Durum Programları Direktörü Michael Ryan da dünya genelinde test aşamasında yaklaşık 165 aşı adayı bulunduğunu açıkladı. Bu aşılardan 26’sında klinik deney sürecine geçildi. Üçüncü aşama klinik deneyler yapılan 6 aşıdan 3’ü Çin’de.



Doktorlardan 24 saatlik grev



Güney Kore’nin başkenti Seul’de stajyer doktorlar, hükümetin gelecekteki olası bulaşıcı hastalık salgınlarına hazırlanmak için önümüzdeki on yıl boyunca tıp fakültesine kabul sayısını yılda 400 artırma planını protesto etti. Binlerce genç doktor, protesto için koronavirüs salgınının ortasında 24 saatlik grev yaptı. Ayrıca doktorlar, koronavirüs nedeniyle ölenler için saygı duruşunda da bulundu.



Salgının ortasında renkli siperlik



Güney Amerika ülkesi Ekvador’un başkenti Kito’da şehir merkezinde yürüyen bir kadının ilginç tasarımlı yüz siperi dikkat çekti. Öte yandan başkentteki sağlık krizi, Ekvador’un ekonomisini yeniden harekete geçirmek için sosyal mesafeli tedbirleri esnetmesi nedeniyle daha da arttı.



Korona ile ‘burun buruna’ gelmek



Filipinler’in başkent bölgesi Metro Manila’da yer alan Navotas kentinde, bir spor salonunda koruyucu kıyafet giyen bir sağlık görevlisinin koronavirüs testi yapmak için çocuğun burnundan örnek aldığı anlar objektife yansıdı.



Afrika’da vaka 1 milyonu aştı

Afrika’da alınan tüm önlemlere rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış sürerek 1 milyonu geçti. Kovid-19 görülen Afrika ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 2 bin 209 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 21 bin 771’e ulaştı. Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 9 bin 298 ölümle Güney Afrika, 4 bin 930 ölümle Mısır ve 1273 ölümle Cezayir’de görüldü.



‘Maske’ 70 bin kişiyi kurtarabilir



Washington Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, ABD’de koronavirüs kaynaklı ölüm sayısının aralık ayına kadar yaklaşık 300 bine ulaşabileceğini açıkladı. Şu ana kadar ülkede 160 bin kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten uzmanlar, Amerikalıların maske takarak bu tahmini değiştirebileceğini söyledi. ABD’deki vatandaşların yüzde 95’inin kalabalık ortamlarda koruyucu maske takamsı durumunda sayının 228,271’e düşeceği ve 70 bin hayatın kurtarılabileceği belirtildi. Washington Üniversitesi’nden Dr. Christopher Murray, “Halkın davranışı virüsün bulaşmasıyla ve dolayısıyla ölümlerin sayısıyla doğrudan bağlantılı. Maske takan bir kişi, virüsü bulaştırmayı yüzde 40 azaltıyor. Toplumun çoğunluğu maske taktığının düşünüldüğü en iyi tahminde yayılma yüzde 40 azalıyor” dedi.



‘Salgını umursamayın hayatınıza devam edin’



Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Brezilyalılara salgını umursamamaları gerektiğini söyleyerek “hayatınıza devam edin” demesi eleştirilere neden oldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya’da 1237 kişi hayatını kaybetti. Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1237 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 98 bin 493’e, vaka sayısı da 53 bin 139 artarak 2 milyon 912 bin 212’ye yükseldi. Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 589 bin 670 vaka ve 24 bin 448 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.



Facebook evden çalışacak



Sosyal medya platformu Facebook, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uyguladığı evden çalışma modelini Temmuz 2021’e kadar uzattı.

Facebook’un sözcüsü Nneka Norville tarafından yapılan açıklamada, sağlık ve kamu uzmanlarının yönlendirmelerine dayanarak şirket çalışanlarının Temmuz 2021’e kadar gönüllü olarak evden çalışmaya devam etmelerine izin verildiği aktarıldı.Açıklamada, evden çalışma süresine ilişkin alınan karara ek olarak çalışanlara evden çalışma ihtiyaçları için ilave 1000 dolar verileceği kaydedildi.



ABD’li teknoloji devlerinden Google da geçen hafta Kovid-19 salgını nedeniyle evden çalışma uygulamasını 30 Haziran 2021’e kadar uzattığını duyurmuştu.



Almanya’da günlük bulaşma sayısı artıyor



Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1147 artarak 214 bin 214’e çıktı.



Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü’nün (RKI) web sitesinde yer alan listede, ülkede son 24 saatte 1147 kişiye Kovid-19 bulaştığı ifade edildi.



Almanya’da, söz konusu rakamla, mayıstan bu yana yeni vaka sayısındaki en yüksek artış yaşandı. Ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 183, bugüne kadar iyileşen hasta sayısı ise 195 bin 900 oldu.



Almanya’da temmuz sonundan itibaren Kovid-19 günlük bulaşma sayısında artış dikkati çekiyor.



Virüs nedeniyle 720 bin kişi öldü



Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 19 milyon 266 bini aştı.



Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 720 bin 193 kişi öldü.



Vaka sayısı dünya genelinde 19 milyon 392 bin 16’ya çıkarken, virüs saptanan 12 milyon 448 bin 839 kişi sağlığına kavuştu. Dünyada tedavisi süren 6 milyon 222 bin 984 aktif vaka bulunuyor.



En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD’de 5 milyon 50 bin 581 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 163 bin 140 kişi hayatını kaybetti.



ABD’nin haricinde ölü sayısı 5 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:



“Brezilya (98 bin 844), Meksika (50 bin 517), İngiltere (46 bin 511), Hindistan (42 bin 554), İtalya (35 bin 190), Fransa (30 bin 312), İspanya (28 bin 500), Peru (20 bin 424), İran (18 bin 132), Rusya (14 bin 725), Kolombiya (11 bin 939), Şili (9 bin 958), Belçika (9 bin 861), Güney Afrika (9 bin 604), Almanya (9 bin 253), Kanada (8 bin 966), Hollanda (6 bin 154), Pakistan (6 bin 52), Ekvador (5 bin 877), Türkiye (5 bin 798), İsveç (5 bin 766), Endonezya (5 bin 897) ve Irak (5 bin 236).”