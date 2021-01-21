DSÖ duyurdu: Mutant virüs 60 ükeye yayıldı

İngiltere’de rastlanan ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu belirlenen yeni tip koronavirüsün mutasyon geçirmiş ve daha hızlı yayılan yeni türün görüldüğü ülke sayısı artıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) mutasyona uğrayan virüsün 60 ülkede tespit edildiğini duyurdu. Virüsün İngiltere’de ortaya çıkan türü gibi daha bulaşıcı olduğu düşünülen Güney Afrika varyantının ise toplam 23 ülke ve bölgede görüldüğü belirtildi. Dünya genelinde Kovid-19 salgınında vaka sayısı 96 milyon 600 bini geçerken, mutant virüsün ilk tespit edildiği ülke olan İngiltere’de 3.4 milyondan fazla vaka tespit edildi. İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya’nın ardından ABD’de salgının en çok etkilediği eyaletlerden biri olan Kaliforniya’da virüsün daha bulaşıcı olabileceği belirtilen yeni bir varyantı bulunmuştu. “L452R” adı verilen varyantın özellikle Los Angeles kentinde ilk dalgaya kıyasla daha hızlı yayıldığı kaydedilmişti.

‘Aşılar etkili’

Ocak ayı başında Pfizer/BioNTech aşısının, İngiltere ve Güney Afrika’da ortaya çıkan virüsün mutasyonuna karşı etkili olduğu açıklanmıştı. Pfizer’dan aşı bilimcisi Phil Dormitzer, aşının hem İngiltere hem de Güney Afrika varyantında tespit edilen “N501Y” isimli mutasyonu nötralize ettiğini söylemişti. “Toplamda 16 farklı mutasyon test edildi ve hiçbirinin gerçekten önemli bir etkisi olmadı. Bu iyi haber” diyen Dormitzer, “Bu durum 17’nci mutasyonun etkisi olmayacağı anlamına gelmez” uyarısında bulunmuştu.

DÜNYADA 46.2 MiLYON DOZ UYGULANDI

Milyonlarca aşı çöpe gitti

Tarihin en büyük aşılama kampanyası tüm dünyada hızla sürüyor. Aşılama kampanyalarında şimdiye kadar 51 ülkede 46.2 milyondan fazla doz aşı uygulandı. Aşılamada ileri gelen ülkeler arasında, 15.6 milyon doz aşı uygulamasıyla ABD, 9 milyon dozla Çin ve 6.2 milyon dozla Avrupa Birliği ülkeleri yer aldı. Aşılama kampanyaları sürerken 30 ülkede uygulanan BioNTech/Pfizer’ın geliştirdiği Kovid-19 aşısı ile ilgili doz tartışmaları da sürüyor. Avrupa’daki bazı ülkeler, Pfizer ve BioNTech’in onaylanan dozlarından daha azını kullanması nedeniyle aşının milyonlarca dozunun çöpe gittiği belirtiliyor. Daha önce Pfizer/BioNTech’e ait 5 dozluk şişelerin içinden 6 dozluk aşı çıkabileceği belirtilmiş ve bu ekstra dozların kullanımı Amerikan Gıda İlaç İdaresi (FDA) ve Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından tavsiye edilmişti. Fransa, Almanya ve İsviçre’de 6 doz yerine 5 doz kullanılıyor. Bunun da milyonlarca dozun çöpe gitmesine neden olduğu ifade ediliyor.

Enjektör yok

Fransız yetkililer şişelerden 5 dozdan fazlasının çıktığını kabul etti ancak aşının dozunu artırmayı sağlayan bir mililitrelik enjektör sahip olmadıklarını açıkladı. Almanya’daki uzmanlar ise ülkenin bazı bölgelerinde bu şırıngaların olduğunu ancak ülkedeki birçok sağlık kuruluşunda mevcut olmadığını ifade etti.

İsviçre’deki denetleyici kuruluş Swissmedic, Pfizer/ BioNTech aşısından sadece uygun şırınga ve dikkatli müdahale ile 6’ncı dozun çıkarıldığını belirterek, “Kullanabildiğimiz doz sayısı ortalama olarak 6’nın altında. Eğer imkân varsa 6 doz aşı çıkarılıyor. Aşı çok yoğun ve kontrol etmesi zor” açıklamasını yaptı.

Diğer yandan Almanya, İsviçre ve Fransa’nın aksine bazı ülkeler Pfizer/BioNtech aşısını son damlasına kadar değerlendiriyor. Danimarkalı sağlık yetkilileri, aşıdan 6’ncı hatta 7’nci dozu çıkardıklarını ve sayede 250 bini aşkın kişiyi aşıladıklarını duyurdu. Hollanda’da ise aşının 6’ncı dozunun kullanılmasıyla aşılanan sağlık çalışanlarının 33 binden 39 bine yükseldiği aktarıldı.

İSRAİL: DAHA AZ KORUYOR

İsrail’in koronavirüsle mücadale koordinatörü Nachman Ash, Pfizer/BioNTech aşısının ilk dozunun, şirketin açıkladığından daha az koruma sağladığını söyledi. İsrail ordu radyosuna göre, “İlk dozun koruma oranı, umduğumuzdan daha az” diyen Ash, ülkede birkaç hafta içinde virüsün mutasyona uğramış varyantının Kovid-19’un ana kaynağı haline gelebileceği uyarısında bulundu. Ülkede 17 Aralık’ta başlayan aşılama seferberliğinde şimdiye kadar 2 milyon 695 binden fazla kişiye ilk doz Pfizer/BioNTech aşısı uygulandı. Bu kişilerden 400 bini ikinci dozu da oldu. Pfizer, ilk dozun yaklaşık yüzde 52 koruma sağladığını söylüyor. Aralarında İngiltere’nin de bulunduğu bazı ülkeler ilk dozun yapıldığı kişilerin sayısını artırmak için aşının ikinci dozunu geciktiriyor. İsrail’de ilk dozu yaptırdıktan sonra binlerce kişinin hastalandığına dair haberler aşının ilk dozunun etkinliği konusunda soru işaretleri doğurmuştu.

Danimarka

Öncelik evsizlerin

Aralık ayında aşılama çalışmalarına başlayan İskandinav ülkesi Danimarka’da hükümet, hayır kurumları ve yetkililerin savunmasız grupla ilgilenme çağrıları sonrasında evsizlerin genel nüfustan önce aşılanacağını duyurdu. Sosyal hizmetlere göre Danimarka’da yaklaşık 6500 evsiz var. Danimarka’da aşılama kampanyasında 12 aşamalı bir strateji izleniyor. Bu çerçevede aşı yapılacak kesimler de önceliğe göre gruplara ayrıldı. Sosyal Çalışma Bakanlığı “Evsizler ve sosyal anlamda savunmasız olan kişiler beşinci kategoride yer alıyor. Risk altında olmadığı halde bu grupta yer alanlar, genel nüfustan önce aşılanacak” açıklaması yaptı. Danimarka, kişi başına aşı sayısında Avrupa Birliği’nde aşıların yaygınlaştırılması bakımından en hızlı ülkelerin başında geliyor. Ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 3 Kovid-19 aşısının ilk dozunu aldı. İkinci doz alımları da başladı.

Pekin’de kısmi karantina

Çin’in başkenti Pekin’de yeni tip koronavirüs vaka sayılarının artması nedeniyle “kısmi karantina” kararı alındı. Çin Merkezi Televizyonu’nun haberine göre, Pekin’in güneyinde 1.6 milyon kişinin yaşadığı Daşing semtinde yaşayanların kentten ayrılmaları yasaklandı. Son günlerde artan vakalara karşı salgın önlemlerini güçlendirmek için alınan karar çerçevesinde şehir dışına çıkmak isteyenlerin son 3 günde yaptırdığı Kovid-19 testinin negatif olması şartı getirildi. Pekin’deki iki uluslararası havalimanından birine ev sahipliği yapan semtte, toplu taşıma araçları en fazla yüzde 75 kapasiteyle çalışacak. Tüm ilk, orta ve lise düzeyi okulların öğrencileri de eğitimlerine uzaktan devam edecek. Semtin yeni vakalarının görüldüğü Tiengongyuan bölgesinde ise “sokağa çıkma” yasağı uygulanacak. 25 bin kişinin yaşadığı tahmin edilen bölgede faaliyet gösteren otel, restoran, sinema gibi tüm ticari kuruluşlarının faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NCH), son 24 saatte 15’i yurt dışı kaynaklı, 103 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiğini ve bu vakaların 7’sinin Pekin’de görüldüğünü bildirmişti. Yetkililer, ay takvimine göre, Çin yeni yılının başlangıcı olan 12 Şubat öncesinde yeniden baş gösteren salgını kontrol altına almaya çalışıyor. Çin genelinde şimdiye kadar Kovid-19’a karşı aşılananların sayısı 10 milyonu geçti.