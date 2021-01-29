DSÖ ekibi Vuhan’da karantinadan çıktı

14 günlük karantinaya alınan ekip, öğleden sonra Vuhan’daki otellerinden dışarı çıkıp bir otobüse binerken görüldü. Ekibin, Kovid-19’un kökenlerini araştırmak için Vuhan’da saha çalışması yapması planlanıyor.



AstraZeneca hakkında soruşturma başlatıldı



İngiliz-İsveç ortaklı ilaç firması AstraZeneca’nın bir fabrikasındaki verim düşüklüğü nedeniyle Avrupa’ya planlanandan daha az koronavirüs aşısı tedarik edeceğini açıklaması üzerine Belçika’daki üretim tesisi hakkında soruşturma başlatıldı. Avrupa Komisyonu’nun talebi üzerine şirketin Belçika’nın Hainaut eyaletindeki tesisine önceki gün denetim yapıldığı belirtildi. Belçika federal ilaç dairesinden yetkililerin ilk ziyaretinde tesisten numuneler ve kayıtlar aldığı ve önümüzdeki günlerde incelemelerin devam edeceği ifade edildi. Soruşturmada, Avrupa Birliği’nin iddia ettiği gibi AstraZeneca’nın Avrupa’daki fabrikalarından İngiltere gibi birlik dışından ülkelere fazla aşı gönderip göndermediğinin araştırılacağı açıklandı. Ayrıca AB Konseyi Başkanı Charles Michel, aşının tedarikinde ciddi miktarda kesinti yapacağını açıklayan AstraZeneca gibi ilaç firmalarına karşı yasal yollara başvurma seçeneğini gündeme getirdi.



Öte yandan, Avrupa İlaç Kurumu’nun (EMA) Oxford-AstraZeneca aşısı hakkındaki ‘onay’ kararını açıklamasının arifesinde Alman Daimi Aşı Komisyonu aşı tavsiyelerini güncelleyerek söz konusu aşının sadece 18-64 yaş arasındakilere yapılması gerektiğini bildirdi.





Lübnan’da eylemler şiddetini artırıyor



Lübnan’da Kovid-19 vakalarındaki artışın önüne geçmek için 14 Ocak’ta hayata geçirilen 10 günlük olağanüstü halin uzatılmasına ve yaşanan ekonomik krize tepki olarak Trablusşam’da pazartesi günü başlayan protesto eylemleri dördüncü gününde. Göstericiler ile güvenlik güçleri arasındaki olaylarda 1 kişi öldü 226 kişi yaralandı.



KKTC’de kapanma kararı



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) artan Kovid-19 vakaları nedeniyle ülke genelinde kapanma kararı alındı. Başbakan Ersan Saner, Girne’de 10 Şubat’a, Lefkoşa, Gazimağusa, Güzelyurt, İskele ve Lefke’de ise 3 Şubat’a kadar kapanma kararı verildiğini açıkladı. Eczane, benzin istasyonu, fırın, kasap, market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet veren işletmeler ve bunların tedarikçileri açık olacak.