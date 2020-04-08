MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Dünya corona virüsle boğuşurken yeni salgın patladı! 254 ölü
ABONE OL
08.04.2020 - 10:17 | | AA

Dünya corona virüsle boğuşurken yeni salgın patladı! 254 ölü

Yeni tip corona virüs dünyada etkisini göstermeye devam ederken Endonezya'da dang humması nedeniyle yıl başından bu yana 254 kişi yaşamını yitirdi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 39 bin 876'ya ulaştı.

Dünya corona virüsle boğuşurken yeni salgın patladı! 254 ölü

Dünya yeni tip coronavirüs salgını ile boğuşurken, Asya ülkesi olan Endonezya'da dang humması nedeniyle yıl başından bu yana 254 kişi yaşamını yitirdi. 39 bini aşkın kişi ise hastalığa yakalandı.

Tempo gazetesinin haberine göre, Sağlık Bakanlığı Vektörel ve Zoonotik Hastalıklar Dairesi Direktörü Siti Nadia Tarmizi, ülkede yıl başından 4 Nisan'a kadar olan dönemde dang hummasının 254 can aldığını belirtti.

İKİ EYALET "KIRMIZI BÖLGE"

Ülke genelindeki dang humması vaka sayısının 39 bin 876'ya ulaştığını aktaran Tarmizi, vakaların en çok görüldüğü Batı Cava ve Doğu Nusa Tenggara eyaletlerinin dang hummasında "kırmızı bölge" olduğu bilgisini paylaştı. Tarmizi, 48 kişi ile şu ana kadar en çok can kaybının da Doğu Nusa Tenggara eyaletinde kaydedildiğini bildirdi.

2016'DA BİNİ AŞKIN İNSAN ÖLDÜ

Ülkede, sivrisineklerin daha çok ortaya çıktığı ekim-nisan arasındaki yağışlı dönemde sıklıkla dang humması ve sıtma vakalarına rastlanıyor. Endonezya'da dang hummasından 2016'da 1598, 2017'de 493, 2018'de de 344 kişi hayatını kaybetmişti.

Dışarı çıkıp, otostop yapan 20 yaş altındaki Feriştah: Ceza yazın, dedem sağlamDenizli'nin kısmi karantina uygulanan Acıpayam ilçesinde, otostop çekerek bindikleri otomobilde, corona virüs tedbirleri kapsamında uygulama yapan polise yakalanan her ikisi de 20 yaşından küçük olan kızlardan biri kaçtığı yurda, diğeri ailesine teslim edildi. Polisin ailesine 3 bin 150 lira para kestiği 17 yaşındaki Feriştah Y., polislere, "İsterseniz ceza yazın öderim, benim dedem sağlam" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Uzaktan eğitim EBA TV canlı yayın izle! EBA TV 8 Nisan ders programı ve TRT frekans bilgileri

Uzaktan eğitim EBA TV canlı yayın izle! EBA TV 8 Nisan ders programı ve TRT frekans bilgileri

Maaş hacizleri ne olacak, 20 yaş altı işe gidecek mi?

Maaş hacizleri ne olacak, 20 yaş altı işe gidecek mi?

ABD'yi karıştıran iddia: Trump, Mehmet Öz’ü arattı

ABD'yi karıştıran iddia: Trump, Mehmet Öz’ü arattı

Corona testi pozitif çıkan 65 Türk'ten mesaj var!

Corona testi pozitif çıkan 65 Türk'ten mesaj var!

Sıradaki Haber