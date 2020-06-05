Dünya genelinde corona virüs tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 700 bini geçti

Corona virüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 393 bin 224 kişi öldü, virüs tespit edilen 3 milyon 252 bin 376 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 57 bin 235 aktif enfekte vaka bulunuyor.

EN AĞIR BİLANÇO ABD'DE



ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 924 bin 51 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 110 bin 173 kişi yaşamını yitirdi.

ABD'ye ilaveten, vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (615 bin 870), Rusya (441 bin 108), İspanya (287 bin 740), İngiltere (281 bin 661), İtalya (234 bin 13), Hindistan (226 bin 770), Almanya (184 bin 923), Peru (183 bin 198), Türkiye (167 bin 410), İran (164 bin 270), Fransa (152 bin 444), Şili (118 bin 292), Meksika (105 bin 680), Kanada (93 bin 726), Suudi Arabistan (93 bin 157), Pakistan (89 bin 249), Çin (83 bin 27), Katar (63 bin 741), Belçika (58 bin 767) ve Bangladeş (57 bin 563).”

Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şöyle:

"İngiltere 39 bin 904, Brezilya 34 bin 39, İtalya 33 bin 689,, Fransa 29 bin 65, İspanya 27 bin 128, Meksika 12 bin 545, Belçika 9 bin 548, Almanya 8 bin 736, İran 8 bin 71, Kanada 7 bin 637, Hindistan 6 bin 363, Rusya 5 bin 834, Peru 5 bin 31, Çin 4 bin 634, Türkiye 4 bin 630, Pakistan 1838, Şili 1356, Bangladeş 781, Suudi Arabistan 611 ve Katar 45."