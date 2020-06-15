Dünya genelinde corona virüs tespit edilen kişi sayısı 7 milyon 996 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsün (Covid-19) tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 7 milyon 996 bin 887'ye ulaştı.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 435 bin 667 kişi öldü, virüs tespit edilen 4 milyon 129 bin 124 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 432 bin 96 aktif vaka bulunurken, virüs tespit edilenlerin sayısı da 7 milyon 996 bin 887'ye ulaştı.

EN AĞIR BİLANÇO ABD'DE



En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de 2 milyon 162 bin 228 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 117 bin 858 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI 50 BİNİ AŞAN ÜLKELER



ABD'ye ilaveten vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler, şöyle sıralandı:

"Brezilya (867 bin 882), Rusya (528 bin 964), Hindistan (332 bin 783), İngiltere (295 bin 889), İspanya (291 bin 8), İtalya (236 bin 989), Peru (229 bin 736), Almanya (187 bin 671), İran (187 bin 427), Türkiye (178 bin 239), Şili (174 bin 293), Fransa (157 bin 220), Meksika (146 bin 837), Pakistan (144 bin 478), Suudi Arabistan (127 bin 541), Kanada (98 bin 787), Bangladeş (87 bin 520), Çin (83 bin 181), Katar (79 bin 602), Güney Afrika (70 bin 38), Belçika (60 bin 29), Belarus (53 bin 973), İsveç (51 bin 614) ve Kolombiya (50 bin 939)."

Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şöyle:

"Brezilya 43 bin 389, İngiltere 41 bin 698, İtalya 34 bin 345, Fransa 29 bin 407, İspanya 27 bin 136, Meksika 17 bin 141, Belçika 9 bin 655, Hindistan 9 bin 523, Almanya 8 bin 870, İran 8 bin 837, Kanada 8 bin 146, Rusya 6 bin 948, Peru 6 bin 688, İsveç 4 bin 874, Türkiye 4 bin 807, Çin 4 bin 634, Şili 3 bin 323, Pakistan 2 bin 729, Kolombiya 1667, Güney Afrika 1480, Bangladeş 1171, Suudi Arabistan 972, Belarus 308 ve Katar 73."