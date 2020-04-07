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07.04.2020 - 21:17 | | AA

Dünya genelinde corona virüs vaka sayısı 1 milyon 400 bini aştı

Yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı dünya genelinde 1 milyon 400 bini aştı.

Dünya genelinde corona virüs vaka sayısı 1 milyon 400 bini aştı

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 410 bin 61'e ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 386 bin 104 ile ABD olurken, onu 140 bin 511 vakayla İspanya, 135 bin 586 vakayla İtalya ve 109 bin 69 vakayla Fransa ve 106 bin 504 vakayla Almanya izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 740 vaka kayda geçti.

Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler şöyle sıralandı:

İran (62 bin 589), İngiltere (55 bin 242), Türkiye (34 bin 109), İsviçre (22 bin 253), Belçika (22 bin 194), Hollanda (19 bin 580), Kanada (17 bin 825), Avusturya (12 bin 613), Portekiz (12 bin 442), Brezilya (12 bin 377) ve Güney Kore (10 bin 331).

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 81 bin 10 kişi hayatını kaybetti.

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