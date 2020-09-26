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26.09.2020 - 10:56 | | DHA

Dünya genelinde koronavirüs ölümleri 1 milyona yaklaştı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 993 bin 540'a, virüs tespit edilen kişi sayısı 32 milyon 769 bin 107'ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 24 milyon 178 bin 421'e ulaştı.

Dünya genelinde koronavirüs ölümleri 1 milyona yaklaştı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 7 milyon 244 bin 184 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 208 bin 440a ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 692 bin 579 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 140 bin 709'a ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5'inci sırada bulunan Kolombiya'da vaka sayısı 798 bin 317'ye yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 25 bin 103 olarak rapor edildi.

AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

İspanyada hızlı vaka artışı yaşanırken vaka sayısı 735 bin 198, virüs kaynaklı ölü sayısı 31 bin 232 olarak raporlandı. Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 513 bin 34'e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 31 bin 661'e yükseldiği aktarıldı.

Aralarında ünlü isimler de var! Görüntüler sosyal medyada yayıldıİstanbul’un göbeği Bebek’teki ünlü bir işletmede korona virüs salgınına ve artan vakalara rağmen skandal görüntüler kaydedildi. Doğum günü kutlaması adı altında bir araya gelen ve ünlü isimlerinde katıldığı partide ne maske takıldı ne de sosyal mesafe kurallarına uyuldu. Alkol alan grubun karşılıklı göbek attığı ve yüksek sesli müzikler eşliğinde iç içe eğlendiği anlar kameralara yansıdı.
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