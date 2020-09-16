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16.09.2020 - 23:48 | | AA

Dünya gözünü aşıya dikmişken ABD'den dikkat çeken maske açıklaması

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield, "Maskenin işe yaradığına ilişkin çok net bilimsel kanıtlarımız var, hatta şunu bile söyleyebilirim, yüz maskesi covid-19'a karşı korunmamız noktasında aşıdan daha garantili." dedi.

Dünya gözünü aşıya dikmişken ABD'den dikkat çeken maske açıklaması

ABD Kongresinde yapılan oturuma katılan CDC Direktörü Redfield, ABD'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı son dönemde geldiği noktayı değerlendirdi.

Salgının ABD genelinde halen etkisini sürdürdüğünü ve aşı bulunsa bile bunun bir gecede salgını bitirmeyeceğini anlatan Redfield, virüsün bulaşmasını önleyici tedbirlerin önemine işaret etti.

Redfield, yüz maskelerinin son derece önemli olduğuna vurgu yaparak, "Maskenin işe yaradığına ilişkin çok net bilimsel kanıtlarımız var, hatta şunu bile söyleyebilirim, yüz maskesi Kovid-19'a karşı korunma noktasında aşıdan daha garantili." ifadesini kullandı.

Aşının herkeste aynı oranda işe yaramayabileceğine dikkati çeken Redfield, maskenin ise doğru kullanan herkesi büyük oranda koruyacağını belirtti.

CDC Direktörü, "Bu yüz maskeleri şu an elimizdeki en önemli ve güçlü kamu sağlığı aracı ve tüm Amerikalıların bu maskeleri kullanmalarını şiddetle tavsiye etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

ABD, 200 binden fazla can kaybıyla Kovid-19'a en fazla kurban veren ülkeler sıralamasında en üstte yer alıyor. Ülkedeki vaka sayısı ise 6 milyon 815'in üzerinde seyrediyor.

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