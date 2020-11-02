Kovid -19 salgını nedeniyle çok üzgün olduğunu ve çok korktuğunu belirten yıldız, “The Telegraph” gazetesine şunları söyledi: “Dünya hiç bu kadar değişmemişti. Salgının başlangıçta tüm dünyayı sarsacağını hiç düşünmemiştim. Ama geldiğimiz nokta ürkütücü. Çekimler dışında evden çıkmıyorum. Pandemi nedeniyle dört torunumu ve kız kardeşimi görememek beni çok üzüyor. Evde kitap okuyarak vakit geçiriyorum. En büyük kazancım, telefonda da olsa beni güldüren dostlarımın olması. Her şeye rağmen hayatın yoluna gireceğine de inanmaya çalışıyorum.”