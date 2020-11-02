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02.11.2020 - 07:00 |

‘Dünya hiç bu kadar değişmemişti’

Efsanevi İtalyan oyuncu Sophia Loren 11 yıl aradan sonra 86 yaşında, oğlu Edoardo Ponti’nin yönettiği film için kamera karşısına geçti.

‘Dünya hiç bu kadar değişmemişti’

Kovid -19 salgını nedeniyle çok üzgün olduğunu ve çok korktuğunu belirten yıldız, “The Telegraph” gazetesine şunları söyledi: “Dünya hiç bu kadar değişmemişti. Salgının başlangıçta tüm dünyayı sarsacağını hiç düşünmemiştim. Ama geldiğimiz nokta ürkütücü. Çekimler dışında evden çıkmıyorum. Pandemi nedeniyle dört torunumu ve kız kardeşimi görememek beni çok üzüyor. Evde kitap okuyarak vakit geçiriyorum. En büyük kazancım, telefonda da olsa beni güldüren dostlarımın olması. Her şeye rağmen hayatın yoluna gireceğine de inanmaya çalışıyorum.”

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