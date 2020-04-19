Dünya yıldızlarından muhteşem konser

Çin Vuhan’dan dünyaya yayılan Kovid-19 salgınıyla mücadelede, dünyada her 10 kişiden 6’sı evde kendisini karantinaya aldı ya da almak zorunda kaldı. Başka bir ifadeyle dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 58’i yani 4 milyar 500 milyon insan eve kapandı. DW Türkçe’nin haberine göre, evde kalanların 2 milyar 93 milyonu 66 ülke ve bölgede alınan önlemler çerçevesinde zorunlu olarak evinde. Dünya üzerinde karantinanın mecburi ya da tavsiye niteliğinde uygulanmadığı bir bölge ise bulunmuyor.

100 yıldız evimizde

Kovid-19 tehdidi nedeniyle evlerine kapanan ve karamsarlık yaşayan insanların imdadına dünyaca ünlü sanatçılar yetişti. 100’ü aşkın yıldız isim, dün saat 21.00’den itibaren Youtube, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya platformları üzerinden canlı konser vererek, milyonlarca insana keyifli anlar yaşattı.

“Küresel Birlik Ruhu” sloganıyla bir araya gelen isimler arasında The Rolling Stones, Taylor Swift, Billie Eilish, Celine Dion, Pharrell Williams, Elton John, Paul McCartney ve Stevie Wonder gibi isimler vardı. Ayrıca sinema oyuncuları Don Cheadle, Samuel L. Jackson ve Sarah Jessica Parker’ın yanı sıra Amerikan kadın milli futbol takımının yıldızı Megan Rapinoe gibi isimler de yer aldı.

The Rolling Stones, konserle ilgili “İzolasyonda bulunduğumuz evlerimizden bu etkinliğe katılacağımız için çok mutluyuz” açıklamasında bulundu.a26 yaşındaki İrlandalı şarkıcı Niall Horan ise “Doktor, hemşire, öğretmen, temel hizmette çalışan herkese çok teşekkür ederim. İnanılmaz bir iş yapıyorsunuz ve hizmetiniz için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Etkinlik sayesinde toplanan bağışlar, Dünya Sağlık Örgütü’nün Kovid-19 Dayanışma Fonu’na verilecek. Global Citizen, halihazırda DSÖ için 35 milyon dolar bağış topladığını duyurdu.

DSÖ, Hugh Evans ve Lady Gaga

Etkinliğin organizatörlerinden Hugh Evans, bir sivil toplum hareketi olan Global Citizen’ın (Dünya Vatandaşı) lideri. Evans’ın söz konusu etkinliği Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve pop yıldızı Lady Gaga ile iş birliği içerisinde hayata geçirdiği belirtildi. Etkinliğin konseptinin altında ise Coldplay solisti Chris Martin’in imzası bulunuyor. Martin geçen ay Global Citizen’ın “Together, At Home” (Birlikte, Evde) serisi kapsamında Instagram üzerinden canlı bir mini konser vermişti. Evans, etkinlikle birlikte bu süreçte en ön cephede rol alan sağlık çalışanlarını desteklemeyi amaçladıklarını söylemişti.