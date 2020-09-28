Dünyaca ünlü oyuncu evinde ölü bulundu

Japonya'da tanınan ünlü aktris Yuko Takeuchi (40), aktör eşi Nakabayashi Taiki tarafından Tokyoda yaşadıkları apartmanda ölü bulundu. Japon medyası, iki çocuk annesi Takeuchinin intihar sonucu hayatını kaybettiğinin düşünüldüğünü bildirdi.

Takeuchi, 2004-2007 yılları arasında üst üste üç kez başrolde en iyi kadın oyuncu dalında Japon Akademi Ödülü'ne aday gösterildi.