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28.09.2020 - 18:46 | | DHA

Dünyaca ünlü oyuncu evinde ölü bulundu

Ünlü Japon aktris Yuko Takeuchi, Tokyo'da yaşadığı apartmanda kocası tarafından ölü bulundu. Japon medyası, Takeuchi'nin intihar sonucu yaşamını yitirdiğinin düşünüldüğünü duyurdu.

Dünyaca ünlü oyuncu evinde ölü bulundu

Japonya'da tanınan ünlü aktris Yuko Takeuchi (40), aktör eşi Nakabayashi Taiki tarafından Tokyoda yaşadıkları apartmanda ölü bulundu. Japon medyası, iki çocuk annesi Takeuchinin intihar sonucu hayatını kaybettiğinin düşünüldüğünü bildirdi.

Dünyaca ünlü oyuncu evinde ölü bulundu

Takeuchi, 2004-2007 yılları arasında üst üste üç kez başrolde en iyi kadın oyuncu dalında Japon Akademi Ödülü'ne aday gösterildi.

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