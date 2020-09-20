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20.09.2020 - 21:03 | | AA

Dünyada corona virüste son durum! 13 bin dolar ceza...

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (covid-19) bulaşanların sayısı 31 milyon 121 bine, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 963 bine, iyileşenlerin sayısı ise 22 milyon 719 bine ulaştı.

Dünyada corona virüste son durum! 13 bin dolar ceza...

Vaka sayıları ABD'de 6 milyon 985 bin, Hindistan'da 5 milyon 449 bin, Brezilya'da 4 milyon 531 bin, Rusya'da 1 milyon 103 bine çıktı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede Kovid-19 testi pozitif çıkanların kendilerini evinde izole etmelerinin "yasal bir zorunluluk" haline getirileceğini ve bu kurala uymayanlara 10 bin sterline (yaklaşık 13 bin dolar) kadar para cezasının verilebileceğini duyurdu.

Kovid-19 salgınında vaka sayılarının artmaya devam etmesi nedeniyle İspanya'nın başkenti Madrid'de getirilen kısıtlamalar protesto edildi.

Irak'ın Kerkük kentinde, Kovid-19 nedeniyle mart ayında kapatılan cami ve mescitlerin bugün itibarıyla yeniden ibadete açıldığı belirtildi.

Tahran Koronavirüsle Mücadele Kurulu Başkanı Ali Rıza Zali, İran'ın başkenti Tahran'da salgında 3'üncü dalganın başladığını belirterek, Sağlık Bakanlığından sınırlamaların geri getirilmesini istedi.

Lübnan'da günlük vaka sayısı ilk kez 1000'in üzerine çıktı.

İki kişiyi yaralayıp, kaçan sürücünün 16 yaşında olduğu ortaya çıktıKütahya'da yol kenarında aracında kavun satan Ahmet Can Emeksiz ve müşterisi Hasan Hüseyin Duymaza çarparak olay yerinden kaçan sürücünün 16 yaşındaki M.Ö.A. olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan M.Ö.A, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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