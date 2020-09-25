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25.09.2020 - 20:39 | | AA

Dünyada corona virüste son durum! 24 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip corona virüse (covid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 24 milyonu aştı.

Dünyada corona virüste son durum! 24 milyonu aştı

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 24 milyon 48 bin 380 kişi iyileşti.

En fazla hastanın iyileştiği ilk 5 ülke, Hindistan (4 milyon 812 bin 155), ABD (4 milyon 458 bin 218), Brezilya (4 milyon 23 bin 789), Rusya (934 bin 146) ve Kolombiya (674 bin 961) oldu.

Türkiye'de de virüs bulaşan 273 bin 282 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgınında vaka sayısı, dünya genelinde 32 milyonu geçerken 989 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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