Dünya’da ilk yemek pizza

ABD’de milyarder Elon Musk’ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX bir ‘ilk’e imza atmıştı. Astronotlar Robert Behnken ile Doug Hurley’i taşıyan ‘Crew Dragon’ mekiği, 30 Mayıs’ta SpaceX’in roketiyle uzaya fırlatılmıştı.



Böylece ilk kez özel bir şirket uzaya astronot götürmüştü. 31 Mayıs’ta Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaşan iki astronot, 2 Ağustos’ta Crew Dragon’un parçası olan kapsülle Dünya’ya dönmüştü. Kapsül atmosfere girdikten sonra paraşütle Florida eyaletinin Meksika Körfezi kıyısındaki Pensecola kenti açıklarında suya inmişti. Bu, ABD’nin 45 yıl sonra uzaydan denize yaptığı ilk iniş olarak tarihe geçti.



Birkaç gün dinlenen Robert Behnken ile Doug Hurley dün TV’den canlı yayınlanan bir programa katılıp, iki aylık uzay maceralarıyla ilgili soruları yanıtladı. Atmosferden geçerken bir hayvanın sesine benzer gürültüler duyduklarını belirten iki astronot, Dünya’daki ilk yemeklerinin pizza olduğunu söyledi. Behnken ile Hurley, Dünya’ya döner dönmez pizza yemelerinin nedenini “Lezzet” kelimesiyle açıkladı. Çok yakın arkadaş oldukları için uçarken aralarında telepatik iletişim olduğunu belirten ikili, “Konuşmamıza gerek kalmadı” dedi.



Mars gemisi testi geçti



SpaceX şirketinin Mars’a göndermeyi hedeflediği “Starship” adlı uzay gemisinin son prototipi, ABD’deki Boca Chicas tesislerinde yapılan “fırlatma ve indirme” testlerini geçti. “SN5” adlı prototip fırlatılmasının ardından 150 metreye yükseldi ve sonra iniş takımlarını açarak havalandığı alana döndü. Elon Musk “Mars hayali gerçekleşmeye başladı” dedi.