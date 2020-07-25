Dünyada iyileşen sayısı 9.5 milyon

Geçtiğimiz aralık ayında Çin’in Vuhan kentinden çıkıp, dünyaya yayılan koronavirüsün neden olduğu Kovid-19 hastalığından iyileşenlerin sayısı umut veriyor. Salgınla ilgili verileri toplayan ‘Worldometer’ adlı internet sitesine göre, dünya genelinde bugüne kadar Kovid-19’a yakalanıp iyileşen hastaların sayısı dün itibarıyla 9 milyon 588 bin 911’e ulaştı. En fazla hastanın iyileştiği ilk 10 ülke sırasıyla ABD (1 milyon 979 bin 617), Brezilya (1 milyon 570 bin 237), Hindistan (817 bin 593), Rusya (580 bin 330), Şili (311 bin 431), Peru (255 bin 945), İran (247 bin 230), Güney Afrika (236 bin 260), Meksika (236 bin 209) ve Pakistan (219 bin 783) oldu. Dün itibarıyla dünya genelindeki vaka sayıları 15 bin 716’yı geçerken, ölenlerin sayısı da 637 bin 618’e yükseldi.

‘Okullar açılmasın’

Kovid-19 vakalarının 4 milyonu, ölümlerin 147 bini geçtiği ABD’de yapılan bir araştırmada, ailelerin yüzde 60’ının çocuklarını koronavirüs salgını nedeniyle sonbaharda okula göndermek istemedikleri ortaya çıktı. Kaiser Aile Vakfı tarafından yapılan ankete göre, ABD’deki öğrenci velilerinin yarıdan fazlasının okulların açılması durumunda çocuklarına virüs bulaşma endişesi taşıdığı belirtildi. Ankette, ailelerin yüzde 60’ı çocuklarına Kovid-19 bulaşma ihtimaline karşılık okulların açılış tarihinin ertelenmesini tercih ederken, yüzde 34’ü ise okulların salgına rağmen bir an önce açılması gerektiğini kaydetti. Vakıf Direktörü Liz Hamel, “Ailelerin önünde iki kötü seçenek var, ya riski kabul ederek çocuklarını okula gönderecekler ya da çocuklarının akademik ve sosyal olarak geri kalmasını kabul edecekler” dedi.

Mel Gibson virüsü yenmiş

Avustralya asıllı ABD’li aktör Mel Gibson’ın (64) Nisan ayında koronavirüse yakalandığı, hastanede bir haftalık tedavinin ardından iyileştiği ortaya çıktı. Gibson adına yapılan açıklamada, Oscar ödüllü oyuncunun Los Angeles kentinde bir klinikte gizlice koronavirüs tedavisi gördüğü belirtildi. Oyuncunun koronavirüs tedavisinde tercih edilen ilaçlardan biri olan Remdesivir’i kullandıktan sonra testinin negatif çıktığı vurgulandı. Mel Gibson salgın süresince pek çok kez maskesiz görüntülenmişti.

Bulgaristan Başbakanı karantinaya alındı

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Özel Kalem Müdürü Denitsa Jeleva’nın Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine karantina altına alındı. Özel Kalem Müdürü Jeleva’ya önceki gün yapılan test sonucunun pozitif çıkması üzerine Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un 14 günlük ev karantinasına alındığı belirtilirken, kendisinin ve ekibindeki tüm çalışanların da testlere tabi tutulacağı kaydedildi. Borisov’a yapılacak test sonucunun daha sonra açıklanacağı bildirildi. Bulgaristan’da 5 gün önce başbakanlıkta çalışan iki memurun koronavirüs taşıyıcısı olduğunun anlaşılması üzerine başbakanlık binası bir günlüğüne kapatılıp dezenfeksiyon yapılmıştı.

İngiltere’de maske zorunluluğu

Bugüne kadar 297 bin 146 Kovid-19 vakasının görüldüğü, 45 bin 554 kişinin öldüğü İngiltere’de koronavirüs salgınına yönelik önlemler kapsamında dünden itibaren kapalı kamusal alanlarda maske takmak zorunlu kılındı. Buna göre süpermarketler, kapalı alışveriş merkezleri, istasyonlar, paket servis yapan kafe ve restoranlar, banka ve postaneler gibi kapalı kamusal alanlara maskesiz girilemeyecek.

Bu alanlarda maske takmayanlara 100 sterline kadar para cezası kesilebilecek. Girişlerinde başka önlemler alan restoran, kuaför, müze gibi yerlerse düzenlemeye dahil değil.

Çocuklar muaf

11 yaş altı çocuklar, engelliler ve maske takmayı zorlaştıran özel bir rahatsızlığı bulunanlar da düzenlemeden muaf tutulacak. İngiliz sağlık yetkilileri ailelere, boğulma riskine karşı bebek ve çocuklara maske takmamaları uyarısında bulundu. Mağaza ve dükkan çalışanlarının ise maske takması zorunlu değil, ancak uygun olduğunda maske takmaları “ciddi şekilde tavsiye ediliyor”. İngiltere’de bugüne kadar maske takmak bireysel karara bırakılmıştı.

‘İngilizler virüsle yaşamayı öğrenmeli’

İngiltere’nin eski başbakanı Tony Blair, koronavirüsün yok edilemeyeceğini ve İngilizlerin bu şekilde yaşamaya alışmaları gerektiğini söyledi. Hükümetin ikinci dalga riskine karşı geniş kapsamlı önlemler almaya odaklanması gerektiğini ifade eden Blair, “Sonbaharda hastalık yüzde 50 ihtimalle tekrar canlanacak. Bu yüzden şimdi buna hazırlanmak kesinlikle gerekli. İngilizler de virüsle birlikte nasıl güvenli bir şekilde yaşamaları gerektiğini öğrenmeli” dedi. Pek çok ülkede ulusal karantina kurallarının esnetilmesinin ardından vakalarda ani artışların görüldüğüne dikkat çeken Blair, başka bir karantina mümkün olmayacağı için hükümetin koronavirüsün yayılışını durdurmak için acilen altyapı geliştirmesi gerektiğini söyledi.