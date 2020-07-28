Dünyanın bitmeyen çilesi

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan kısa süre sonra küresel bir salgın halini alan yeni tip koronavirüs paniği sürüyor. Dünya çapında 16.4 milyondan fazla insanda tespit edilen virüsün neden olduğu Kovid-19 hastalığı nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 653 bine dayandı. Bazı ülke ve bölgelerde normalleşme süreci devam ederken daha önce salgında sert bir şekilde mücadele eden bazı ülkelerden ikinci dalga endişesini derinleştiren açıklamalar geldi. Çin, Avusturalya, İspanya, Almanya, Belçika’nın da aralarında bulunduğu ülkelerde hem vaka sayısı hem de ölü sayısında artış yaşandı. Son veriler yeni tip koronavirüs karşı daha önce alınan önlemleri yeniden gündeme getirdi.

Asya’da endişe

Salgının ilk patlak verdiği ülke olan Çin’de marttan bu yana Kovid-19’un en saldırgan dönüşünün yaşandığı belirtildi. Ülkede yerel bulaş kaynaklı 57 yeni vaka tespit edildi. Yeni vakaların birçoğunun batıdaki Şincan’da görülürken, kuzeydoğudaki Liaoning kentinde beş gündür üste yeni vakalara ortaya çıktı. Jilin Ealeti de mayıs sonundan beri ilk kez iki yeni vaka raporladı. Son beş gündür 100’ün üzerinde yeni vaka tespit edilen Hong Kong, yeni bir tedbir paketi açıkladı. İkiden fazla kişinin bir araya gelmesi ile restoranlarda yemek yemek tamamen yasaklandı ve açık hava dahil tüm kamusal yerlerde maske zorunluluğu getirildi. Yeni önlemlerin yarın yürürlüğe gireceği ve en az yedi gün süreceği açıklandı. Ülkede son 24 saatte rapor edilen vaka sayısı 145.

Vietnam’da ise gözler, üç kişide koronavirüsü tespit edilen Danang kentine çevrildi. Çoğunluğu yerli turistlerden oluşan 80 bin kişinin ülkenin tatil bölgelerinden birisi olan Danang’dan tahliye edilmesine karar verild.Danang’dan 11 farklı kente en az 100 uçuş gerçekleştirilecek. 500’den az vakanın görüldüğü Vietnam’da henüz Kovid-19 nedeniyle can kaybı yaşanmadı.

İspanya’da artan vaka sayısı turizme darbe vurdu. Turistlerin gözdesi Barcelona’da önlemler çerçevesinde gece kulüpleri kapatıldı. Gece hayatının merkezi kentte turistler şehir manzaralı açık alanları tercih etmeye başladı.

Seyahat kısıtlaması geri dönebilir

İngiltere’nin İspanya’yı “güvenli ülkeler” listesinden çıkarması Avrupa ’da endişe ve paniğe yol açtı. Tatilciler, vaka artışlarının görüldüğü Yunanistan, Fransa ve Almanya’ya olan seyahatlerini iptal etmeye başladı. İngiltere Sağlık Bakanı Helen Whately ise veriler gerekli olduğunu gösterirse diğer ülkeler için de benzer sürpriz önlemlerin alınabileceğini söyledi. Belçika, Fransa, Hollanda, Norveç’in vatandaşlarına İspanya’ya gitmemeyi önermesi nedeniyle ülkedeki turizm sektörünün büyük darbe aldığı belirtildi.

‘İkinci dalga Almanya’da’

Almanya’nın Saksonya Eyaleti’nin Başbakanı Michael Kretschmer, cuma ve cumartesi günleri günlük vakaların 800’e çıkması nedeniyle uyarıda bulunarak “İkinci bir koronavirüs dalgası zaten şu an Almanya’da” dedi. Almanya’da koronavirüs hastasının virüsü bulaştırdığı kişi sayısını gösteren R oranının perşembe günü 0.93 iken cumartesi günü 1.08’in üzerine çıktığı belirtildi. Fransa’da ise yetkililer, R oranının hafta sonu 1.3’e yükseldiğini duyurdu.

24 saatte 50 bin yeni vaka

Bir günde 50 bin yeni vakanın tespit edildiği Hindistan’da toplam vaka sayısı 1 milyon 435 bin 435’e yükseldi. 1.3 milyar kişinin yaşadığı ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı da 32 bin 771’i geçti. Hem can kaybı hem de vaka sayısında yaşanan artışa rağmen ülkede hayat normal seyrinde devam ediyor. Keşmir bölgesindeki Dal Gölü’nde bölgenin sebze ihtiyacını karşılayan yüzer pazarda olduğu gibi...

Johnson: Ben de çok şişmandım

İngiltere, salgın döneminde saglık sistemine destek olmak amacıyla obeziteyle “savaşma” kararı aldı. Sağlık Bakanı Yardımcısı Helen Whately, koronavirüsle savaşmak için kilo vermenin önemli olduğunu söyledi. Obezitenin Kovid-19 nedeniyle ölüm riskini artırdığını söyleyen Whateley, “Kilo vermek için daha az yemek yiyin” dedi. Sağlık Bakanı’nın açıklamasının ardından Başbakan Boris Johnson da fazla kiloların Kovid-19 riskini artırdığı konusunda uyarıda bulundu. Kendisinin de koronaya yakalandığını ve yoğun bakıma alındığını hatırlatan Johnson, “Ben de çok şişmandım” dedi.

Twitter hesabından köpeğini gezdirirken yürüyüş yaptığı bir video paylaşan Johnson, “Yoğun bakıma gerçekten çok hastayken gittiğimde, çok kiloluydum. Biliyorsunuz, çok şişmandım” ifadelerini kullandı. Johnson, uzun yıllardır kilo vermek isteyip başaramadığını söyleyerek, “Fakat koronavirüs atlattığımdan beri formumu düzenli olarak geliştiriyorum” dedi.

Riski artırıyor

İngiltere Halk Sağlığı İdaresiraporuna göre, vücut kitle endeksi 25 ila 29.9 olan kişilerin, enfekte olmaları halinde hastaneye kaldırılma riskinin daha yüksek olduğu belirtildi. Vücut kitle endeksi 30 ila 35 arasında olan kişilerde ise ölüm riskinin yüzde 40 oranında arttığı, vücut kitle endeksi 40’ın üzerine çıktıkça bu riskin daha da yükseldiği kaydedildi.

Öte yandan İngiltere’de evde bakılan bir kedide ilk kez Kovid-19 tespit edildiği duyuruldu.

Trump’ın danışmanı pozitif

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien’ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi. O’Brien’ın, bir aile toplantısı esnasında virüsü kapmış olabileceği belirtilirken, Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “O’Brien orta belirtiler gösteriyor, kendini izole ediyor ve Beyaz Saray dışında güvenli bir yerden çalışıyor” ifadesine yer verildi. O’Brien ile son dönemde görüşmediğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump ise “Testinin pozitif çıktığını duydum. Daha sonra onu arayacağım” dedi. O’Brien, bugüne kadar Beyaz Saray’da Kovid-19’a yakalanan en üst düzey isim oldu.