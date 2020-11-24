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24.11.2020 - 09:51 |

Dünyanın en büyük Covid-19 süper hesaplama deneyi

Avrupa'da bir araştırma konsorsiyumu, potansiyel yeni Covid-19 ilaçlarının etkisini modellemeyi amaçlayan bir simülasyon sırasında yeni koronavirüs üzerinde şu ana kadar yapılmış en büyük süper hesaplama deneyini gerçekleştirdi.

Dünyanın en büyük Covid-19 süper hesaplama deneyi

Avrupa Komisyonu tarafından fonlanan 60 saatlik modellemede 1 trilyon etkileşim değerlendirilerek 70 milyar molekül test edildi.

Exscalate4Cov platformu tarafından yönetilen operasyonda İtalya’nın Cineca bilgi işlem konsorsiyumu ve enerji devi ENI'nin süper bilgisayarlarından yararlanıldı.

Proje yöneticilerinden İtalyan bilim insanı Andrea Beccari, “Saniyede 5 milyon simüle molekül hedefine ulaştık. Bu da ABD'de haziranda gerçekleştirilen benzer çalışmadan 300 kat daha büyük ve 500 kat daha hızlı" açıklamasında bulundu.

İtalya, İspanya ve Almanya'da bulunan süper bilgi işlem merkezini koordine eden platform, modellemeyi 81 petaflopta çalışan süper bilgisayarlarla yaptı. 1 petaflop saniyede bir trilyon hesaplama kapasitesi anlamına geliyor.

Projenin ilk aşaması, araştırmacıların aynı zamanda COVID-19 semptomlarını azaltmaya yardımcı olabileceğini umduğu jenerik bir osteoporoz ilacının tespit edilmesi ile son buldu.

Avrupa Komisyonu geçen mart ayında koronavirüs için tedavi bulmaya yardımcı olmak amacıyla yüksek performanslı bilişim alanına destek vermişti. Bologna, Barselona ve Jülich'te bulunan üç süper bilgi işlem merkezi, bir ilaç şirketi ve birkaç büyük biyolojik ve biyokimyasal araştırma enstitüsü Exscalate4CoV projesine katıldı. Komisyon araştırmalar için 3 milyon euro değerinde fon ayrıldığını açıkladı.

Kaynak: Euronews

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