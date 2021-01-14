Dünyanın en eski hayvan resmi keşfedildi!

Arkeologların en az 45 bin 500 yıllık olduğunu düşündüğü tarih öncesi eserde büyük bir yaban domuzu resmedildi.

Science Advances'da çarşamba günü yayımlanan çalışmaya göre mağara resmi adadaki en eski insan yerleşiminin kanıtlarından biri.

Araştırmanın ortak yazarlarından, Avustralya'daki Griffith Üniversitesi'nden arkeolog Maxime Aubert, resmin 2017'de doktora öğrencisi Basran Buhran tarafından keşfedildiğini söyledi.

Resmin bulunduğu Leand Tedongnge mağarasına yoğun yağışlı dönemlerde su baskını nedeniyle girilemiyor.

Auber, resmin ilk belirlenen tarihten daha da eski olabileceğini belirtirken, çizimi yapan kişilerin "tamamıyla modern, istediklerini resmedebilecek kapasite ve araçlara sahip olduğunu" söyledi.

Çalışmanın ortak yazarlarından Adam Brumm, 54 santimetre uzunluğunda ve 136 santimetre genişliğindeki resimdeki yaban domuzunun "diğer domuzlar arasındaki etkileşimi ya da dövüşü izlediğini" söyledi.

Bunun yanı sıra yaban domuzunun sol üst köşesinde iki tane insan eli şekli bulunuyor. Araştırmacılar, çizimi yapan kişilerin bu figürleri resmedebilmek için pigmentleri ellerine tükürükle bulaştırıp mağara duvarına dokunmaları gerektiğini belirtti. Dolayısıyla, bilim insanları salya kalıntılarından DNA testi yapılabilme ihtimalinin bulunduğunu düşünüyor.

Araştırmacılar resmi soyu tükenmiş Denisovansların değil, Homo sapienslerin yaptığını düşünüyor fakat bu konuda henüz yeterli bulgu yok.

Aynı araştırma takımı 2019'da yine Sulawesi adasında bir avlanma sahnesinin resmedildiği 43 bin 900 yıllık çizimler bulmuştu. 2014'teyse 40 bin yıllık el çizimleri keşfetmişlerdi.

Bilinen en eski çizimse Afrika'da bulunmuştu. "Soyut" olarak nitelendirilen ve Blombos Mağarası'nda bulunan çizimin 70 bin ila 100 bin yıllık olduğu düşünülüyor.

Endonezya'daki figüratif çizimlerin keşfinden önce bilinen en eski mağara resimlerinin Avrupa'da bulunan 40 bin yıllık çizimler olduğu düşünülüyordu. Bu nedenle uzun süre boyunca mağara resmi sanatının Avrupa'dan doğduğuna inanıldı.

Kaynak: Independent Türkçe