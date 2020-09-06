Dünyanın en marjinal milyarderi: Elon Musk

ABD’de yaşayan ve sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in projeleriyle gündeme gelen Elon Musk, 28 Haziran 1971’de Güney Afrika’da doğdu. Hayatı 10 yaşındayken anne ve babasının boşanmasıyla değişti. Elon’ın dahi düzeyinde bir IQ’ya sahip olan babası, mühendis Errol Musk’ın yanına taşınması sonra pişmanlığa dönüştü. Babasının duygusal bir istismarcı ve sert biri olduğunu söyleyen Elon Musk, bir röportajında “Errol Musk korkunç bir insandı. Aklınıza gelebilecek her suçu işledi” demişti. Errol Musk, 2018 yılında, bebekliğinden beri tanıdığı 30 yaşındaki eski üvey kızı Jana Bezuidenhout’tan bir çocuğu olduğu ortaya çıkınca manşetlere taşınmıştı. İlkokulda arkadaşlarının zorbalığına maruz kalan Elon Musk, okuldaki zor hayatını kolaylaştırmak için kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrendi. 12 yaşındayken yazdığı “Blastar” adındaki uzay oyununu 500 dolara satarak

ilk yazılım satışını yaptı.

Doktorayı bıraktı

Elon Musk 1995’te ABD’deki Stanford Üniversitesi’nde doktora yapmaya başladı. Ama 28 yaşındayken haber kuruluşlarına çevrimiçi yayıncılık yazılımı satan, kardeşi Kimbal Musk ile kurduğu ilk şirketi Zip2’ye daha fazla zaman ayırmak için okulu bıraktı. Uğrunda ofislerde uyumak zorunda kaldığı ve kısıtlı bir bütçeyle kurduğu şirket 1999’da Compaq’a satıldığında Musk, 19.02 milyon dolar alarak şirketten ayrıldı. Geleceğin milyarderi, Zip2’den elde ettiği paradan 10 milyon dolar kullanarak çevrimiçi bankacılık şirketi X.com’u kurdu. 2000 yılında Confinity şirketiyle birleşerek adını PayPal olarak değiştirdi.

Gözü teknolojide

Elon Musk’ın, internetten kredi kartıyla ödeme konusunda öncü olan PayPal’dan ortaklarıyla kavga etmesi sonucu kovulması ise hayatında dönüm noktası oldu. Musk 2002 yılında uzay turizmini hayata geçirmek için SpaceX’i kurdu, 2004’te ise elektrikli araçlarla ön plana çıkan Tesla şirketine ilk yatırımını yaptı ve 2008’de CEO olarak atandı. Musk uzay turizmi için adım atmanın dışında ayrıca güneş ve elektrik enerjisine, yüksek hızlı “jet trenlere”, yapay zekaya ve beyin çiplerine odaklandı. 2006’da güneş enerjisi hizmetleri şirketi SolarCity’nin kurulmasına yardım etti. 2016’da yüksek hızlı, trafiksiz sürüş için bir yeraltı tüneli ağı oluşturmayı amaçlayan The Boring Company’yi kurdu.

Hep geleceğe bakıyor

Ardından teknolojinin önemli isimleriyle kar amacı gütmeyen ve yapay zekanın insanlığı yok etmediğinden emin olmak için araştırmalar yapan OpenAI şirketini kurdu. Ayrıca insan beynini çiple bilgisayara bağlamayı ve Parkinson gibi hastalıklara yakalananların düşünce gücüyle fiziksel hareketlerini kontrol etmelerini ya da makinelere hükmetmelerini sağlamayı hedefleyen Neuralink şirketinin kurulmasını sağladı.

Pandemi ona yaradı

Elon Musk, koronavirüs süresince servetine servet katan bir diğer milyarder oldu. Musk’ın serveti 2019’un sonundan bu yana 4 katından fazla arttı. Serveti 115 milyar dolara ulaşan Musk, Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’i geride bırakarak dünyanın en zengin 3’üncü kişisi oldu. Musk’ın CEO’su olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın piyasa değeri de 1 Temmuz’da 209.47 milyar dolara yükseldi.

Mars hayali

Elon Musk’ın şirketi SpaceX’in Falcon roketi, 2009 yılında bir uyduyu yörüngeye yerleştiren ilk özel finansmanlı araç oldu. 2018’de ise dünyanın en güçlü operasyonel roketi olmak için üç roketi birleştiren Falcon Heavy roketi fırlatılmaya hazırdı. Megarocket, insanları taşımak için tasarlandı ve Musk’ın insan uzay yolculuğunu canlandırma planlarının bir parçası oldu. Musk eski kırmızı bir Tesla spor otomobil ile Starman adlı, uzay uyumlu bir mankeni söz konusu roketle 6 Şubat 2018’de uzaya fırlattı. Otomobil ve Starman şu anda Mars’a çok yakın bir konumda. Son olarak SpaceX’in mayıs sonunda uzay aracı Crew Dragon ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderdiği iki Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotu geçen ay Dünya’ya döndü. Bu, NASA’nın ticari bir ortakla ilk kez çalıştığı uzay yolculuğu olarak tarihe geçti. Uzay yolculuğuna dev bir bütçe ayıran Musk, NASA ile ortak çalışan SpaceX’in 2025 yılında Mars’a ilk insanlı yolculuğunu gerçekleştireceğini, 2040’ta da aynı gezegende 80 bin kişilik bir koloni kuracağını öne sürüyor.

Çalkantılı aşk hayatı

Elon Musk ilk eşi Kanadalı yazar Justine Wilson ile ile 2000 yılında evlenip, 2008’de ayrıldı. Çiftin ilk oğlu Alexander, 10 haftalıkken ani bebek ölümü sendromundan (SIDS) öldü. Musk’ın sonra tüp bebek yöntemiyle beş oğlu oldu. 2004’te ikizleri, 2006’da üçüzleri doğdu.

Musk 2010’da İngiliz aktris Talulah Riley ile evlendi. Bu evlilik 4 yıl sürdü. 2012’de boşanan çift, 2013’te yeniden evlendi. Ama 2016’da yine boşandılar.

Elon Musk, 2016’da aktör Johnny Depp ile evli olan ABD’li oyuncu Amber Heard ile gizli ilişki yaşadığı ortaya çıkınca magazin gündeminde geniş yer aldı.

2018’de ise Musk ve Kanadalı müzisyen Grimes, birlikte olduklarını açıkladı. Çiftin ilk çocuğu geçtiğimiz mayıs ayında doğdu. Musk, oğlunun adını “X Æ A-12” koydu. Gelecekte dilin yok olacağını öne süren girişimcinin oğluna bilgisayar kodunu andıran bir isim vermesi epey konuşuldu.

Musk sinema dünyasını da etkiledi. “Iron Man” (Demir Adam) filminin başrol oyuncusu Robert Downey Jr. teknoloji dehası “Tony Stark” karakterini canlandırırken Musk’tan ilham aldığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından Elon Musk, 2010 yapımı “Iron Man 2” filminde rol aldı.