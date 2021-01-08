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08.01.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Dünyanın en sevilen kadını ‘sevgisizdi’

Dünyanın en ikonik aktrislerinden olan ABD’li oyuncu Audrey Hepburn’ün hayatını konu alan “Audrey: Bir ikondan daha fazlası” belgeseli için konuşan torunu Emma Ferrer, yıldızla ilgili çarpıcı gerçekleri açıkladı.

Dünyanın en sevilen kadını ‘sevgisizdi’

Ferrer, belgeselde ağlayarak babaannesi Audrey Hepburn’ün 6 yaşındayken babası Victor Ruston tarafından terk edildiğini söyledi. Ferrer terk edilmenin babaannesi Audrey Hepburn’de çok büyük bir travma yarattığını anlattı.

‘Çok üzücü bir durum’

Ferrer, “Babam bize babaannemin en iyi koruduğu sırrının bu travması olduğunu söyledi. Bence babaannem sadece gerçek aşkı ve sevilmeyi istedi” dedi. Emma Ferrer, 1993 yılında ölen Audrey Hepburn’ün dünyada en çok sevilen kadınlardan biri olmasına rağmen baba sevgisinden mahrum kalmasının çok üzücü olduğunu aktardı.

Dünyanın en sevilen kadını ‘sevgisizdi’


Tuzla'da bir gemide yangın çıktıİstanbul Tuzla'da Tersaneler bölgesinde bulunan bir gemide yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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