Dünyanın en sevilen kadını ‘sevgisizdi’

Ferrer, belgeselde ağlayarak babaannesi Audrey Hepburn’ün 6 yaşındayken babası Victor Ruston tarafından terk edildiğini söyledi. Ferrer terk edilmenin babaannesi Audrey Hepburn’de çok büyük bir travma yarattığını anlattı.



‘Çok üzücü bir durum’

Ferrer, “Babam bize babaannemin en iyi koruduğu sırrının bu travması olduğunu söyledi. Bence babaannem sadece gerçek aşkı ve sevilmeyi istedi” dedi. Emma Ferrer, 1993 yılında ölen Audrey Hepburn’ün dünyada en çok sevilen kadınlardan biri olmasına rağmen baba sevgisinden mahrum kalmasının çok üzücü olduğunu aktardı.







