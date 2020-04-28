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28.04.2020 - 20:31 | | AA

Dünyanın en tehlikeli körfezi! 15 kişi kurtarıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneyinde korsanlar tarafından rehin alınan 15 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Dünyanın en tehlikeli körfezi! 15 kişi kurtarıldı

Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche, gazetecilere yaptığı açıklamada, ordunun, Bayelsa eyaletinde korsanlara yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.

Enenche, operasyonda 15 kişinin kurtarıldığını, korsanlara ait 5 hız teknesinin ele geçirildiğini ifade etti.

Rehinelerin ne zaman kaçırıldıklarına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Dünyanın en tehlikeli körfezi

Sık sık korsan saldırılarıyla anılan Gine Körfezi, dünyanın en tehlikeli deniz sahası olarak biliniyor.

Geçen sene aralık başında korsanlar, körfezde Angola'dan Togo'ya giden Marshall Adaları bandıralı petrol tankerine saldırı düzenlemiş, gemideki 20 Hint denizciyi kaçırmıştı.

Korsanlar, Kasım 2019'da da Benin'in ekonomik başkenti Kotonu'ya 9 mil uzaktaki sularda seyreden Norveç menşeli kargo gemisine saldırı düzenlemiş, kaptanla birlikte gemideki 8 kişilik mürettebatı alıkoymuştu.

Geçen yıl temmuz ayında da Nijerya açıklarında silahlı kişiler, bir Türk gemisine saldırarak 18 kişilik Türk mürettebattan 10'unu fidye için kaçırmıştı. Kaçırılan gemiciler, Nijerya güvenlik güçlerinin operasyonuyla kurtarılmış, Abuja'daki Türk Büyükelçiliğine teslim edilmişti.

 

 

 

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