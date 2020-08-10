10.08.2020 - 15:01 | | AA
Düşen helikopterde üç kişi öldü, pilot yaralı kurtuldu
ABD'de bilim insanlarını taşıyan helikopter, vahşi yaşamı incelemek için havalandıktan sonra yere çakıldı. Yaralı pilot hastaneye kaldırıldı.
ABD'nin Teksas eyaletinde 3 kişi helikopter kazasında hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
ABC News'in haberine göre, Teksas Parklar ve Yaban Hayatı Biriminden (TPWD) yapılan açıklamada Batı Teksas'ta, havadan gözlem yapan 3 yaban hayatı araştırmacısının helikopter kazasında yaşamını yitirdiği, yaralanan pilotun hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
TPWD Direktörü Carter Smith, kaza ile ilgili yaptığı açıklamada, üç araştırmacının vahşi yaşamı belgelemek ve incelemek için yıllardır çalıştığını belirterek, "Trajik kazada meslektaşlarımızın kaybından duyduğumuz üzüntüyü hiçbir kelime ifade edemez." dedi.
Vali Greg Abbott, "Bu trajik kazada hayatını kaybedenler için bugün kalbimiz acıyor." ifadelerini kullandı.
Endonezya'daki Sinabung Yanardağı’nda 3 gün içinde ikinci kez patlama meydana geldiEndonezya'nın Sumatra adasındaki Sinabung Yanardağı Pazartesi günü üç gün içinde ikinci kez patladı. Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG),Sinabung Yanardağı'ndan püsküren kül ve dumanın, yanardağın kraterinden 5 bin metre yüksekliğe ulaştığını açıkladı. PVMBG yetkilisi Simpang ve Merdeka bölgelerindeki yerel halk ve turistleri etkili olan kül yağmurlarına karşı uyarıda bulundu.Öte yandan Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.